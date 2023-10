La senadora Xóchitl Gálvez informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le asignó un equipo de seguridad integrado por 12 militares que la custodiarán en sus recorridos por regiones peligrosas y con presencia del crimen organizado en el país.

Entrevistada luego de reunirse con mujeres de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la virtual candidata presidencial opositora anunció que estrenará su escolta en los próximos días cuando realice una visita a Nayarit. Explicó que no tendrá un cuerpo de seguridad aparatoso, pues los 12 custodios se organizarán en grupos para descansar por turnos.

“Son 12 personas las que están en total, pero acuérdate que unos descansan, otros trabajan y estamos hablando de una escolta, no estamos hablando de una cosa de seguridad, de un aparato impresionante”, explicó.

“Voy a Nayarit con ellos, porque voy por carretera de Guadalajara a Nayarit, llego en la noche, es un poco peligroso, entonces sí creo que es importante ser responsable como le he dicho. Este fue un ofrecimiento del presidente que hiciera el General secretario, y entonces en ese sentido, pero aquí no están ahorita, o sea, por ejemplo, en estos eventos”, aclaró.

Xóchitl Gálvez aseguró no tener temor a que los militares que la custodien también la espíen, porque ya es víctima de espionaje.

“Ya me espían, yo creo. No, no es que tema, yo creo que ya estoy siendo espiada todos los días, mi celular seguramente ni siquiera lo cambio porque no tiene caso, van a agarrar el nuevo celular”, apuntó.

La legisladora panista recalcó que no le quita el sueño la posibilidad de ser espiada por el equipo de seguridad, “porque no hago nada indebido”.

Por otra parte, dijo que ya se traslada regularmente en vehículos blindados para tener mayor seguridad. “Traigo hoy una camioneta blindada y generalmente en los estados me prestan camionetas blindadas, me prestan, porque la verdad es que yo no tengo los recursos para mandar camionetas a los estados”, indicó.

