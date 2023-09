El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, advirtió que se retirará de la Alianza del PRI, PAN y PRD si el exgobernador de la entidad, José Rosas Aispuro Torres, u otros colaboradores de la pasada administración, son elegidos candidatos el próximo año.

Aseguró que no permitirá que vuelva gente que ha lastimado a Durango, pues refirió que no se tiene idea lo que se ha batallado para llegar al actual punto, comentó en una rueda de prensa donde informó los resultados de una segunda gira internacional por Nueva York y Boston.

Villegas Villarreal mencionó que le da mucho coraje y tristeza el haber perdido tanto tiempo, pues consideró que hoy la entidad debería estar pensando en otras cosas.

“Competimos contra otros estados y países que nos llevan 30 años o 40 años de adelanto, y nosotros estamos empezando, no en cero, en menos 20. Y no me importa, al final para eso vine”, mencionó.

Pidió al exgobernador y excolaboradores que no sueñen tanto porque están soñando con cosas que no van a pasar.

“Fui claro, para que después no digan que no dije: si lo ponen en algo, que le hagan como puedan”, sostuvo.

Asimismo, señaló que están “brincando” más de lo normal y recordó que no es de los que grita y amenaza. “Yo actúo cuando debo de actuar. Cuando actúo la mano izquierda es pesada, así como la derecha es muy noble y generosa”.









