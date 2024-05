Durante su mitin en Naucalpan, Estado de México, la candidata del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, acusó a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, de copiarle en todo.

"La verdad es que sí es una calca la Claudia. Porque voy con el Papa y ahí va atrás de mí; lleno el Zócalo y esa misma noche convoca a llenar el Zócalo; salen los intelectuales, chingones, los que salieron conmigo a apoyarme y luego busca a otros para que la apoyen”, criticó.

“Híjole, pues la neta, la neta sí como que es copiona. ¿Qué más se puede decir? Es que sí copia. ¿No se acuerdan cuando le copiaba el tonito de López Obrador de tabasqueña? O sea, híjole, nada más falta que se ponga la camiseta de Cruz Azul, pero no”, señaló en tono sarcástico.

En Naucalpan, Xóchitl Galvez preguntó quiénes le van al América y quiénes al Cruz Azul, que disputarán el próximo domingo la final del futbol mexicano. "Somos mayoría los del Cruz Azul", presumió.

En entrevista a su llegada a este municipio gobernado por el PAN, afirmó que el ánimo entre sus simpatizantes va subiendo. “Llegamos como debemos de llegar, al tope”, recalcó.

Dijo que lo que pasó con el niño en Tabasco cimbró a mucha gente.

“Lo que pasó con Emiliano a mí me cimbró en lo personal. (…) Cimbró a todo mundo. Y esto está haciendo que la gente diga, 'yo no quiero un gobierno que siempre sea la víctima', como fue el caso del presidente, de decir que lo queremos afectar a él, cuando realmente lo que está pasando es una cosa inaceptable con la violencia que viven los niños.

“¿Por qué hacer uso político de este tema de Emiliano?, si es la realidad. Ya se le olvidó a él el tema de los 43, ¿verdad? O sea, que usó a los 43 durante toda su campaña. Y uno no puede echarle en cara a algo que pasó. Porque además, si él tuviera una reacción distinta, si él realmente hubiera tenido un pésame a la mamá, una condolencia y no se victimizará, porque siempre él es la víctima. O sea, no es capaz de ponerse en los zapatos de las víctimas y de dolerse. Está más preocupado si le afecta políticamente o no”, recriminó.

Xóchitl Gálvez candidata del PAN-PRI-PRD en el Estado de México. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

