La alcaldía Cuauhtémoc registró una jornada electoral en calma, con alta participación de vecinos de colonias como Morelos, Guerrero, Roma, Condesa, Juárez y Centro, en donde las filas de ciudadanos comenzaron a crecer desde la apertura de las casillas pasadas las 9:00 horas.

El señor Édgar acudió a votar en la colonia Condesa, en donde con ánimo y puño en alto, señaló que la organización fue buena y con alta afluencia de personas para que votaran por quien les convenciera.

La mayoría de las personas, toda vez que emitían su sufragio, se acercaba a desayunar en los múltiples puestos y negocios de comida.

Los puestos de barbacoa lucían llenos, algunos se tomaban tiempo para sacar foto a su dedo entintado, o una selfie para mostrar que habían cumplido con su derecho.

En el barrio de Tepito la actividad fue cotidiana durante esta jornada, aunque, debido a las restricciones, los puestos de micheladas no fueron instalados, igual que en el mercado de La Lagunilla.

Sobre la calle González Ortega, una de las casillas fue instalada en una vecindad, y según los testimonios abrieron tarde porque no había señalética para que las personas la identificaran.

Los puestos de ropa cubrían la entrada de esa vecindad; sin embargo, esto no evitó que la gente acudiera a votar.

Horas más tarde, los reportes señalaban alta concentración en la casilla especial de Centro Médico, en donde cientos de personas exigían les permitieran votar.

Con celulares en alto, quienes acudían a este lugar registraban la actividad de los representantes y funcionarios de casilla, mientras realizaban el conteo de votos.

Y es que para casillas especiales sólo se entregaron mil boletas, las cuales se terminaron horas antes del cierre de casillas a nivel nacional.

“¡INE corrupto!”, gritaba la gente, que media hora después del cierre continuaba exigiendo que se le dejara votar, sin conseguirlo.

Julio llegó a la casilla especial de Centro Médico a las ocho de la mañana, ocupó su día de descanso para emitir su voto y no pudo. Permaneció en el lugar por horas, pues los funcionarios de casilla les iban dando diferente información que lo hacían no perder la calma.

“Desde las 11:00 horas me dijeron que ya no había boletas, pero cada que preguntaba, me daban información diferente”, expresó.

En otra casilla especial, el malestar de la gente también fue notorio, pues muchas personas se previnieron y acudieron desde las cinco de la mañana para votar.

La señora María buscó en tres ocasiones emitir su voto en la alcaldía Cuauhtémoc, sin conseguirlo, pues en las casillas especiales únicamente cuentan con mil boletas.

Relató que desde las 7:30 horas intentó votar en una casilla especial, pues se encuentra de visita en la capital del país.

“De antemano estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el voto porque sólo hay mil boletas y ahora que queremos votar para hacer el cambio, no nos dejan votar”, expresó molesta.