Ciudad Hidalgo, Michoacán.- A una semana de concluir la precampaña electoral, la precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, aseguró que, en caso de ganar las elecciones, no habrá corrupción cuando llegue al Gobierno de la República, además de que se encargará de que no la haya en ningún otro espacio.

Además, la exmandataria capitalina aclaró que es esencial en la llamada Cuarta Transformación vivir en la justa medianía y sin los lujos que tenían los expresidentes.

"No va a haber corrupción cuando lleguemos al Gobierno de la República y nos vamos a encargar de que no haya corrupción en ningún lugar de los gobiernos, de que no haya privilegios porque no va a regresar el avión presidencial, ni el Estado Mayor presidencial, ni aquellos lujos de los expresidentes", aseguró durante un mitin en la plaza principal de Ciudad Hidalgo.

Ante cientos de militantes y simpatizantes, Sheinbaum Pardo recordó que, el expresidente Vicente Fox dijo que eran "flojos" los que recibían apoyo de los programas sociales, por lo que aseguró que los adultos mayores son "héroes de la patria".

Lee también “Es falso” desvío de recursos, si no que presenten pruebas: Sheinbaum tras denuncia de Xóchitl Gálvez

Y aseguró: "Los flojos son otros porque se quejan de que les quitamos la pensión que tenían los expresidentes, esa (pensión) no va a regresar nunca".

La precandidata de Morena, Partido del Trabajo, y Partido Verde reiteró que va por la construcción del segundo piso de la transformación, y aseguró que no está por una convicción de un poder personal sino a defender el proyecto de transformación.

"No voy hay fallar, no venimos aquí por una convicción de un poder personal. Venimos a defender el proyecto de transformación, al pueblo de México y el interés supremo de la nación", aseguró Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la aspirante presidencial señaló que, entre sus sueños, se encuentra dar una beca para niños y niñas, la construcción de universidades e impulsar apoyo a los jóvenes para sacarlos de la delincuencia tal como lo hizo con el programa Jóvenes Unen al Barrio en la Ciudad de México.

Lee también Frente, Morena y MC bajo fuego amigo; olvidan democracia





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr