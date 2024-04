El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez (PAN) “gobierna, pero no manda”, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa, el mandatario abordó el tema del asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez (Morena) y acusó qué hay “un grupo” que manda Guanajuato con más poder que el gobernador.

“Hay una relación ahí muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador”, dijo.

“¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos?”, se le preguntó.

“No sé, no sé, pero como que el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Lamentable. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar, no podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas”, dijo.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Guanajuato por no haber dado protección a Gisela Gaytán, y garantizó que no habrá impunidad.

“¿La candidata solicitó protección o no?”, se le preguntó.

“No solamente la candidata, sino varios integrantes de ese partido, candidatos, habían solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral dio atención a los que se relacionan con la parte federal, y se les dio protección por parte de la Guardia Nacional, totalmente. Y se envió a OPLE, al órgano estatal, la parte que correspondía a los candidatos locales.

“Entonces, a principios del mes de marzo, se envió esa solicitud por parte del partido Morena al INE, y el INE derivó en dos partes: una para la Secretaría de Seguridad, para la atención de los candidatos federales, y otra para el órgano estatal, para los candidatos locales, estatales. Y hay una respuesta de ese Instituto Electoral Estatal diciendo que todavía no iniciaba el proceso, palabras, palabras menos”, explicó la funcionaria federal.

Agregó que han estado en comunicación con el gobernador Diego Sinuhe Rodríguez y dijo que él, y “es parte de las investigaciones de en dónde está la responsabilidad sobre la no protección de la candidata”.