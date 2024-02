Este próximo viernes primero de marzo arrancan las campañas de las candidatas a la presidencia de la República.

En éstas buscarán persuadir a los electores de que sus propuestas políticas, sociales, económicas y demás, son las más provechosas para la ciudadanía, en contraposición de las de sus rivales, quienes harán lo propio para ganarse el favor del mayor número de personas posibles.

Por lo anterior, es importante que la ciudadanía se informe de todas las acciones que propone cada candidata en las distintas materias que afectan e impactan a la sociedad para así ejercer su derecho a voto a partir de una toma consciente en la elección de quién encabezará a la nación.

En días recientes, se anunciaron los lugares donde las candidatas presidenciales planean llevar a cabo la gira de su campaña.

Claudia Sheinbaum

La candidata presidencial de "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, anunció que iniciará su campaña presidencial el viernes primero de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México a las 16:00 horas.

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, indicó que "Hay una enorme alegría, furor, emoción en todo el país, porque inicie ya la campaña para la Presidencia. ¡Vamos muy bien! Sé que este primero de marzo va a ser extraordinario y vamos a hacer historia”.

En su publicación más reciente, reiteró el llamado a la población para que la acompañen en su arranque de campaña.

"Estoy muy feliz por empezar junto a todas y todos ustedes nuestra gran campaña. Nos vemos a las 4 pm en el Zócalo capitalino. ¡Nos vemos el viernes para dar inicio al segundo piso de la Cuarta Transformación!".

Estoy muy feliz por empezar junto a todas y todos ustedes nuestra gran campaña. Nos vemos a las 4 pm en el Zócalo capitalino.

Xóchitl Gálvez

Por su parte, la candidata presidencial opositora de la Coalición “Corazón y Fuerza por México”, Xóchitl Gálvez, dio a conocer que arrancará su campaña en Fresnillo, Zacatecas, ciudad considerada como una de las más inseguras del país, ya que dijo que el 97% de las personas que habitan ahí tienen miedo.

“Y vamos a arrancar ahí a las 12 de la noche, mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos, de que va a terminar esta larga noche de violencia porque nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su suerte”, aseguró.

Además, respecto a los señalamientos por su elección de arrancar en ese municipio, negó que fuera por motivos de medrar o sacar raja política y agregó que, por el contrario, se debe a que “Fresnillo es el municipio que ocupa el primer lugar en percepción de inseguridad en todo el país. Yo iba a arrancar en el municipio número uno de percepción de inseguridad, porque eso quiere decir que es el lugar donde la gente tiene más miedo y no me puse a pensar quién gobierna ahí. Simplemente esa es la realidad y más que medrar, lo que yo quiero es ir a darles una esperanza de que van a tener una mujer que sí va a enfrentar a los delincuentes y que no va a abandonar a los ciudadanos a su suerte, porque lo que ha pasado en Fresnillo es de horror”.

Jorge Álvarez Máynez

Mientras que, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, informó que su arranque de campaña será este viernes primero de marzo en el municipio jaliscience de Lagos de Moreno, uno de los 50 municipios mexicanos con mayor incidencia delictiva y el más violento de ese estado, de acuerdo con el Gobierno de México.

Sin embargo, aún no se anunciado la hora en que iniciará su evento.

