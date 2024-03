En el marco de sus giras por Guerrero como candidato a senador para repetir en el Senado, de 2024 a 2030, Félix Salgado Macedonio acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le trae “ganas”.

En Huamuxtitlán, el senador de Morena destacó el paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, así como los programas sociales del Gobierno.

“Yo soy medio candidato, no soy candidato completo. Mi compañera Betty Mojica es la compañera candidata a senadora y ella es diputada local, solicitó licencia para irse de candidata a senadora.

“Y yo soy senador, yo iba a pedir licencia para hacer campaña de donde dice la legislación federal y el INE; no puedo pedir licencia para separarme al cargo y hacer campaña para el mismo cargo. Dicen: ‘ no se puede, tu tienes que ponerte a trabajar, cuando tengas sesión, ahí tienes que estar sin faltar, y cuando tengas Comisiones en el Senado, también ahí tienes que estar.

“Y si no estoy, me da ‘cran’, ya ven que el INE me trae ganas”, dijo el senador Salgado Macedonio.

Salgado Macedonio aclara video donde aparece bailando

Tras darse a conocer un video en redes sociales en el que aparece bailando, en el marco de la violencia en Guerrero, Salgado Macedonio aseguró que las imágenes son de hace dos años.

“Ese video tiene dos años, ese video donde ando bailando tiene dos años, con mi familia, ahora me lo andan sacando hasta ahorita, nomás andan buscándole.

“Pero yo canto, bailo y yo hago todo. ¿Saben por qué? Porque soy un ser humano, y ‘canto es el alma de los pueblos’, decía José Martí. Y el baile es hermoso , bailar. ¿No han bailado ustedes? ¿Bailan? Nomás los ojos. Es bonito cantar y bailar, estar alegres”, expresó el papá de la gobernadora Evelyn Salgado al desear paz, amor y desarrollo.

Félix Salgado Macedonio, en campaña para su reelección como Senador, captado bailando feliz mientras la violencia en Guerrero se descontrola: ¿Dónde están sus prioridades? pic.twitter.com/F5Se7RFzpe — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) March 12, 2024

