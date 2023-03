El 8M es un buen momento para reflexionar acerca de la equidad: Alejandra Del Moral

Toluca, Méx.- La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, representa un buen momento para revisar los pendientes que existen en el país en materia de igualdad de género y refrendar la unidad de las mujeres por sus derechos e inclusión, afirmó Alejandra Del Moral.

En un mensaje, Del Moral Vela dejó en claro que “las mujeres no pedimos privilegios, pero tampoco aceptamos menos de lo que nos corresponde”.

Consideró necesario un mayor compromiso tanto de las mujeres como de los hombres para que la igualdad se concrete en temas como el salarial, “compartir la responsabilidad en el cuidado de nuestras hijas e hijos y en las tareas del hogar”, y poner un alto a la violencia.

Al destacar que en el Estado de México 50 por ciento de las diputaciones y casi 40 por ciento de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres, reconoció que si bien ha habido logros, se requiere avanzar más.

“No basta que haya más mujeres en puestos directivos si no somos más solidarias entre nosotras. No basta que haya candidatas si no significa debatir y liderar nuestros proyectos”, apuntó Del Moral Vela.

Expuso la importancia de la unidad por los derechos de las mujeres y el refrendar una gran alianza por la igualdad y la inclusión. Construyamos juntos un piso parejo para las mujeres, hagamos visible que nosotras somos el motor del cambio, subrayó.

