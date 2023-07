La diputada federal del PRI, Cynthia López, aseguró que es la mejor opción de Va por México para ser la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Así lo manifestó ante militantes priistas, en un encuentro realizado en el Hotel Hilton de la Ciudad de México.

"El PRI tiene en mí una mujer fuerte que defienda la Ciudad. Anticipo que mi prioridad son las mujeres y jóvenes y mi campaña la iniciaré en todas las universidades de la capital. Los jóvenes están muy olvidados y el promedio de edad de la Ciudad de México es 33 años , voy por ellos", declaró.

En el evento, afirmó que para la Ciudad se requieren candidatos "limpios" y confiables para que la ciudadanía les dé la oportunidad por primera vez de gobernar a la oposición.

"Recorreré cada rincón de la Ciudad. Soy un perfil versátil, vengo de abajo y me he preparado para llegar hasta aquí, a mí me reciben en Tepito, mi distrito, en Milpa Alta y también en las Lomas, porque entiendo sus necesidades.

Competí por primera vez a los 21 años en una boleta en la CDMX, he sido legisladora cuatro veces por la Ciudad de México, soy Doctora en Administración Pública de la Universidad Anáhuac y tengo una Maestría en Comunicación Política y Gobierno por The George Washington University en DC. Tengo la carrera, la preparación y el trabajo acreditado para ir por la Ciudad de México", sostuvo.

La diputada López Castro, señaló que el PRI tiene candidatos fuertes; "acordamos respeto y piso parejo tanto para Adrián Ruvalcaba como para mí".

