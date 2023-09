La alcaldesa con licencia en Iztapalapa y aspirante a la coordinación de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que “está lista y preparada para enfrentar a la derecha” en las elecciones de 2024, y destacó que en el proceso interno de Morena no habrá guerra sucia.

Al realizar una asamblea informativa en el Monumento a la Revolución, a la que asistieron alrededor de 4 mil personas, dijo que su aspiración no se trata de ambición personal, sino que busca servir a un proyecto político, social, cultural y económico que ha compartido con muchas y muchos compañeros, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de varios años.

Refrendó su reconocimiento y cariño para quienes se inscribieron en el proceso interno, por lo que dijo: “Vamos a trabajar con mucho respeto y con unidad”. Apuntó que no habrá guerra sucia, pues “fue inventada por la derecha”.

“De ninguna manera podemos admitir retrocesos, no podemos permitir que la derecha regrese el reino de la corrupción que antes habían instaurado en esta gran Ciudad. Estoy lista y preparada para enfrentar a la derecha y ganar en el debate de las ideas, ganar en la organización con la gente y ganar en la información y generación de conciencia”, resaltó Clara Brugada.

Arropada por diputados locales y federales y activistas, dijo que van a trabajar para cerrarle el paso a la “derecha corrupta, al partido de la corrupción y del Cártel Inmobiliario: no pasarán, no pasarán. No permitamos que el pesimismo y el fatalismo de la derecha avancen porque somos una inmensa mayoría que no se conforma, que trabaja y vence cada reto que se nos presenta. Yo propongo que la Ciudad de México sea de clases medias, que la población salga de la pobreza, que la población pueda tener más ingresos, que tenga todos los servicios públicos”, expuso.

“Y miren, que allí vamos, ¿eh? Porque a nivel nacional, a nivel nacional, por primera vez se detuvo la fábrica de pobres y se logró reducir la pobreza en este país y en esta Ciudad. Y eso es lo que queremos”.

Clara Brugada comentó que para ella gobernar no es administrar las carencias, sino ir a la raíz de los problemas. Además, precisó que sin corrupción, el presupuesto alcanza para mucho más que antes, por lo que recordó que durante su gobierno en Iztapalapa “nos propusimos transformar el resto de nuestra demarcación y convertirla en un territorio de derechos y libertades. Logramos transformar la cuarta parte de la Ciudad de México”.

La edil con licencia agregó que encabezó el gobierno mejor evaluado de la Ciudad y de la megalópolis, por lo que salió de Iztapalapa con 75% de respaldo popular y, de acuerdo con el Inegi, fue el gobierno más eficiente, el que más trabajó por la seguridad y la convivencia.

“Hace cinco años parecía una utopía inalcanzable, y en estos cinco años logramos instaurar una visión de Ciudad, con políticas públicas que parten de reconocer los derechos de las personas, que buscaron disminuir las desigualdades; aplicamos la Constitución de la Ciudad de México, que es una agenda de derechos que deben transformar cada calle y rincón de la Ciudad”, aseveró Clara Brugada.

Respecto a su visión y propuestas para el futuro de la Ciudad de México, expresó que esto lo hará público cuando la ley se lo permita y que presentará “un programa de soluciones a todos los desafíos que enfrentamos, que profundicen la transformación y sigan mejorando la vida de la gente”.