Reynosa, Tamaulipas.- Carlos Peña Ortiz, quien busca la reelección a la presidencia de Reynosa, Tamaulipas por Morena, denunció la intervención del crimen organizado en las elecciones, por lo que fue necesario cambiar rutas durante la campaña que realiza por diversas zonas de la ciudad.

Dijo, que el pasado fin de semana, un grupo de personas le cerraron el paso mientras se dirigía a un evento en una colonia y que anteriormente recibió amenazas por parte del crimen organizado.

"Hemos cambiado rutas, pero es un tema recurrente donde el Gobierno Federal y del Estado han estado haciendo lo propio para evitar que ciertos grupos se metan en las elecciones, pero hemos tenido situaciones. Nos quisieron cerrar un grupo de personas, yo les dije que no me iba a dejar y tuvimos que evadirlos".

Señaló que espera que estos hechos no se repitan, así como que se evite la participación de grupos del crimen organizado. "Tenemos que ser muy claros, yo no voy a aceptar entregar la ciudad a los delincuentes, a gente que tiene intereses perversos. Vamos a tener nosotros la mano firme y no nos vamos a rajar, sea quien sea, y sea del partido que sea, vamos a siempre luchar para que esta ciudad esté mejor".

Lee también Incrementan solicitudes de seguridad para candidatos en Tamaulipas

Comentó que actualmente cuenta con cierto tipo de seguridad, aunque no precisó si se trata de elementos de las fuerzas federales o privados.

Es necesario que las autoridades del Estado y del gobierno federal reconozcan la problemática que vive Tamaulipas en materia de seguridad y el riesgo que esto puede significar para las elecciones. Foto: especial

Elecciones en riesgo: Fecanaco

El Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Tamaulipas (FECANACO), Julio César Almanza Armas, señaló que el proceso electoral del próximo mes de junio en Tamaulipas está en riesgo debido al clima de violencia que se vive en la entidad; calificando al estado como un gran foco rojo; e incluso hay municipios y zonas donde el proceso electoral será particularmente delicado y habrá que poner mayor atención ante el riesgo de coacción que pueda darse.

Almanza Armas explicó que está en constante comunicación con las cámaras de comercio para generar datos sobre el desarrollo del clima electoral, y existe preocupación en cinco distritos electorales que han calificado como focos rojos, que son el 01 con cabecera en Nuevo Laredo, el 02 de Reynosa, el 03 de Río Bravo, el 04 con cabecera en Matamoros y el 06 en Ciudad Mante.

Dijo que ante todo es necesario que las autoridades del Estado y del gobierno federal reconozcan la problemática que vive Tamaulipas en materia de seguridad y el riesgo que esto puede significar para las elecciones del próximo 2 de junio.

Lee también “Miente con desfachatez y sin escrúpulos”, responde Morena Tamaulipas a Xóchitl Gálvez

Almanza Armas señaló que en los últimos días, las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros se han visto envueltas en actos de violencia, incluyendo balaceras, cierres de calles, ponchaduras de llantas, ataques a policías y civiles, así como cierres de circulación.

Estos eventos, afirmó, son "focos rojos" que ponen en peligro la integridad del proceso electoral; existiendo el riesgo real, también, de que más candidatos puedan ser violentados en su integridad física, como sucedió en Mante, Tamaulipas.

"El sector empresarial está muy preocupado por esta situación. Tememos que si el gobierno federal y el gobierno estatal no actúan de manera inmediata, el proceso electoral podría verse violentado por actos de coacción, lo cual sería un atentado a la democracia", declaró el líder empresarial.

Almanza Armas hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas contundentes para garantizar la seguridad y la integridad del proceso electoral en Tamaulipas, y pidió al Estado y la Federación que den las garantías y generen las condiciones para que haya tranquilidad, y haya libertad para que la gente pueda ir a votar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr