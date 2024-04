Chilpancingo.— El candidato del PRD a diputado local por la vía plurinominal y exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, denunció que hombres armados fueron a buscarlo a su casa en Chilpancingo la tarde del pasado viernes.

El exalcalde Acapulco fue registrado en el número uno de la lista de candidatos del PRD a diputados locales por la vía plurinominal.

En conferencia de prensa, Velázquez Aguirre denunció que alrededor de las tres de la tarde, hombres con armas largas a bordo de una camioneta gris llegaron cerca de su casa y comenzaron a preguntar por “el perredista Evodio”.

Explicó que fueron varios vecinos quienes le llamaron por teléfono para avisarle que los armados los estaban buscando. Velázquez Aguirre afirmó que denunció este hecho porque puede tratarse de una advertencia.

“Quiero decirles que no podemos vivir en lamentaciones o que después del niño ahogado tapen el pozo, por eso decidí salir, hacer público lo que está sucediendo y repito: que sean las autoridades las encargadas de investigar, pero sobre todo de resolver”, dijo Velázquez Aguirre.

Consideró que muchos de los políticos y candidatos que han sido asesinados no se dieron cuenta de este tipo de advertencias antes de que los atacaran: “Soy un hombre que no tiene enemigos, podré tener adversarios políticos, pero repito, no enemigos que vayan más allá y busquen atentar contra mi persona”, comentó.

Aseguró que no cuenta con seguridad personal y afirmó que antes de solicitarla denunciará este hecho ante la Fiscalía General del Estado.

“Exijo a las autoridades, a la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda y a la Fiscalía General del Estado, que hagan las investigaciones pertinentes y se llegue al origen de este tema”, subrayó.

El candidato del PRD pidió a las autoridades que en la investigación no se descarte su actividad política y su posición como candidato.

“Ni Evodio ni nadie merece y debe vivir en la zozobra, por eso pido que, así como éste y cientos de casos que suceden en torno a los ciudadanos, puedan esclarecer por el bien de Guerrero y por el bien del país”, mencionó el exedil.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, se pronunció al respecto y respaldó al candidato a diputado local. “Desde la Dirección Nacional del @PRDMexico respaldamos la exigencia de nuestro compañero perredista guerrerense, Evodio Velázquez @evodiovelazquez, de que se investiguen las amenazas que individuos armados le han hecho llegar a través de vecinos. ¡No nos van a detener y les vamos a ganar!