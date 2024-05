Seis colaboradores de EL UNIVERSAL, de 10 consultados, consideraron que hubo un empate en el tercer y último debate entre aspirantes a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, realizado anoche.

Señalaron que fue un ejercicio más equilibrado, poco revelador y con menos energía que el anterior.

Para el columnista Raúl Rodríguez Cortés, Santiago Taboada ganó en ataques (le lanzó diez a Clara Brugada quien le reviró con cinco, mientras que Salomón Chertorivski les repartió tres a sus dos contrincantes). En cuestión de propuestas, Salomón Chertorivski fue el triunfador, pues el candidato de Movimiento Ciudadano hizo quince, la de Morena y aliados diez y el del PAN-PRI-PRD ocho. En su opinión en desempeño la ganadora fue Clara Brugada.

A continuación, las respuestas a las preguntas ¿Quién ganó el debate y por qué? y ¿Quién hizo la mejor propuesta?

ALBERTO AZIZ NASSIF

El formato y el aprendizaje de los dos debates anteriores permitió discutir sin sorpresas, con actitudes previsibles.

1.- Ni ganadores, ni perdedores. Me parece que esta vez el debate en su tercera versión no hubo claros ganadores, ni perdedores. Ya estamos acostumbrados a verlos atacar y proponer. Ya conocemos cómo argumentan y cómo repiten sus consignas. El primer tema sobre seguridad se vio una crítica muy fuerte, pero las propuestas fueron en varios casos similares (mejores policías y una nueva fiscalía). En varias de las propuestas hubo coincidencias. De nuevo Salomón estuvo más cómodo, nadie lo atacó y pudo hacer más propuestas y menos ataques. El tema sobre la planeación y el desarrollo urbano la coincidencia fue hacer mucha vivienda, ninguno dijo cómo y hubo más atención a los ataques sobre los cárteles inmobiliarios.

2.- Coincidencias y generalidades. Uno de los problemas más graves es la impunidad y un mal sistema de justicia, y en ese tema Salomón Chertorivski hizo una propuesta más específica para reformar la fiscalía y cómo darle a la policía mayores atribuciones. Hubo varias propuestas importantes para mejorar el medio ambiente. En las respuestas a los dos niños hubo especial esmero en responderles sobre medio ambiente y niños de la calle. Hubo en las propuestas muchas generalidades, sobre todo de parte de Clara y Taboada.

Articulista Alberto Aziz Nassif. Foto: EL UNIVERSAL

SABINA BERMAN

1. Taboada uniformemente agresivo. Amenazaba, no hablaba. Coincidente con esa energía sobrepasada, su única propuesta fue mano dura en seguridad, y su primer abrazo al salir del debate, a Alito Moreno. Alguien que le diga a Alito que cada abrazo suyo mata 100 mil votos.

Después de posicionar en el anterior debate al Cártel Inmobiliario del PAN, en este debate Clara se dedicó con tranquilidad a ilustrar con propuestas su proyecto –una ciudad con más espacios públicos.

2. No creo que este debate cambie la intención de voto, que se dividirá entre los chilangos que voten para castigar a Morena o voten en pro de Morena. Chertorivski tendrá que esperar su oportunidad para el 2030.

Columnista Sabina Berman. Foto: EL UNIVERSAL

LEONARDO CURZIO

Fue un ejercicio más equilibrado. Creo que no hubo un ganador definido. Empate.

La mejor propuesta me pareció la de densificar la calzada de Tlalpan y la política de vivienda de Salomón Chertorivski.

Articulista Leonardo Curzio. Foto: EL UNIVERSAL

MARCELA GÓMEZ ZALCE

El debate lo ganó nuevamente Santiago Taboada con propuestas concretas y que han dado resultados. Hoy el modelo de Blindar será replicado en la Ciudad de México, que ha venido registrando un alza importante en varios delitos. La violencia ya se desborda en varias zonas y es urgente el replanteamiento del modelo de seguridad.

La propuesta de Santiago Taboada para combatir la extorsión fue la mejor y una de las más importantes para poder atacar desde un área especializada ese delito que se ha disparado estos últimos cinco años en la CDMX y que hoy representa una amenaza en todos los niveles socio-económicos.

Columnista Marcela Gómez Zalce. Foto: EL UNIVERSAL

EMILIO LEZAMA

El debate lo ganó Clara Brugada, llegó muy segura y tranquila e hizo un buen balance entre propuestas y contrastes. El contraste más grande fue entre su tranquilidad y la agresividad excesiva de Taboada. En este debate Brugada se plantó como Jefa de Gobierno.

En desarrollo urbano las propuestas de Clara Brugada tienen una visión humana y ambiental. En Seguridad anunció a Ebrard, Godoy y Harfuch, como parte de su Consejo. Es un equipo que da certeza. Chertorivski debate bien y tiene buenas propuestas que no deben desecharse.

Articulista Emilio Lezama. Foto: EL UNIVERSAL

SOLANGE MÁRQUEZ

Fue un debate con menos energía que el anterior, sin embargo, la elocuencia de Santiago Taboada le ayudó a desarticular los ataques de Clara Brugada. Llegó suficientemente preparado para enfrentar las conocidas acusaciones sobre el tema inmobiliario y contraatacó con algo que fue evidente que Clara no esperaba, que fueron las evidencias de las irregularidades inmobiliarias en el gobierno de Clara Brugada.

Hay que decir también que la postura de Clara Brugada de defender y vender a la ciudad de México como un remanso de paz y seguridad evidentemente juega en su contra ante los problemas de inseguridad, falta de agua y ahora apagones que enfrentamos. La continuidad como estrategia electoral puede resultar contraproducente.

¿Quién hizo la mejor propuesta?

La primera que destaco es la propuesta de Taboada para avanzar en seguridad en toda la ciudad como en la alcaldía Benito Juárez. Hubo buenas propuestas tanto de Santiago Taboada como de Salomón Chertorivski, especialmente en temas de desarrollo urbano y vivienda. La propuesta de Santiago Taboada de avanzar en vivienda para los trabajadores de la ciudad me parece indispensable, así como la de lograr ingresos dignos para las personas que deben cuidar los bosques. Hizo falta más detalle y sobre todo nos quedaron a deber los cómos. Prácticamente ninguno de los tres candidatos hizo referencia a la forma en que lograrán los recursos necesarios para llevar a cabo sus propuestas.

Columnista Solange Márquez. Foto: EL UNIVERSAL

AMADOR NARCIA

Ganó Taboada. Contundente, implacable, con información creíble. Lo mejor de Clara fue su nuevo look de Miss Clara (o Ernestina) pero nerviosa, insegura, quizás porque no creía en lo que decía. El otro, consistente en su irrelevancia, no le confiaría mi auto en un valet parking.

Las mejores propuestas las de Taboada, de rescatar la CDMX, de una mejor policía, sin los abusos que viven actualmente los uniformados de sus jefes y la política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

Amador Narcia. Foto: EL UNIVERSAL

EUNICE RENDÓN

No fue un debate particularmente entretenido ni revelador. Pierde Salomón Chertorivski, quien parece no tener conocimiento de los temas tratados pues leyó todo lo que dijo. A diferencia de los debates anteriores, Clara casi no leyó y expresó bien sus ideas. Taboada se vio seguro y defendió sus ideas, aunque se enojó hacia el final del debate.

Lamentablemente, el formato del INE CDMX, a pesar de ser mucho más dinámico que el utilizado para la contienda presidencial al permitir una mayor interacción entre los candidatos, tiene como limitación que estos puedan mentir y decir lo que quieran. Sería recomendable para futuros ejercicios que sean evidenciados y confrontados al mentir, de otro modo, termina siendo un espacio en el que la forma importa más que el fondo.

A pesar de que la seguridad es el tema que más preocupa a los ciudadanos, a todos los candidatos les faltan propuestas integrales y más aterrizadas. Nadie presentó propuestas puntuales para la prevención social de la violencia y el delito, para la reinserción, o para la reducción del homicidio.

Clara hizo buenas propuestas en materia de urbanismo social y vivienda, que se nota, es un tema que conoce.

Y como un apunte adicional, es también increíble que nadie mencionara el tema de la reducción de homicidios en la CDMX, que está relacionada con el aumento de las muertes violentas sin determinar. 1,076 homicidios contra 1,231 muertes violentas de intención no determinada.

Eunice Rendón perfil

RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

¿Quién ganó el tercer debate chilango?

Cuantifiquémoslo en tres aspectos.

En ataques: Santiago Taboada le lanzó diez a Clara Brugada quien le reviró con cinco, mientras que Salomón Chertorivski les repartió tres a sus dos contrincantes.

En propuestas de gobierno, el candidato de Movimiento Ciudadano hizo quince, la de Morena y aliados diez y el del PAN-PRI-PRD ocho.

En desempeño, Chertorivski, igual que en los dos anteriores debates, fue propositivo, claro y concreto; Brugada un tanto atropellada, pero argumentando bien en su defensa y Taboada agresivo, con un discurso sobrado y arrogante, así como recordando que “elogio en boca propia es deshonroso”.

Así que, cuantitativamente, Taboada ganó en ataques, Chertorivski en propuestas y Brugada en desempeño.

La andanada de ataques, como siempre, fue lo que más llamó la atención. Taboada no tuvo respuesta a la acusación hecha por Brugada de que un exjefe policiaco capitalino, acusado de abuso sexual, quedó integrado a la coordinación de su campaña, mientras que el candidato del PAN-PRI-PRD aseguró que el “verdadero cártel inmobiliario” está encabezado por ella y AMLO, a lo que la morenista reiteró que es panismo el verdadero beneficiario de un negocio que les deja más de siete mil millones de pesos.

Articulista Raúl Rodríguez. Foto: EL UNIVERSAL

ALFONSO ZÁRATE

¿Quién ganó el debate?

Salomón Chertorivski.

¿Por qué?

Porque hizo las propuestas más articuladas, subrayó la necesidad de la planeación y de construir una ciudad en la que todos quepamos.

Lamentablemente Chertorivski es un buen candidato con una mala marca y con un jefe político que es un verdadero lastre.

Articulista Alfonso Zárate. Foto: EL UNIVERSAL