Movimiento Ciudadano (MC) acordó que el próximo 20 de enero de 2024 quedará definida la candidatura presidencial de ese partido.

Será mediante un proceso interno próximo a definirse, en el que se prevé la participación de los senadores Patricia Mercado y Juan Zepeda, así como el diputado Jorge Álvarez Máynez, aunque no se descarta la posibilidad de que Marcelo Ebrard se integre a la contienda.

Estas determinaciones se tomaron el pasado domingo en privado, en el interior de la Comisión Operativa que preside Dante Delgado Rannauro, y se confirmaron ayer, tal y como lo adelantó EL UNIVERSAL, en la sesión del Consejo General del partido naranja.

En la reunión, la dirigencia emecista aprovechó para reiterar su respaldo a Samuel García Sepúlveda, quien se bajó de la precandidatura presidencial para retomar la gubernatura de Nuevo León, y se dejó claro que por ningún motivo MC se aliará con Xóchitl Gálvez Ruiz.

“El margen de registro ante el INE es el 3 de febrero, pero nosotros en nuestra convocatoria señalamos el 20 de enero de 2024 como la fecha en que postularemos a la candidatura de MC, creemos que debemos darnos un tiempo razonable para poder darnos todas las prerrogativas que tiene Movimiento Ciudadano para manejar la candidatura [presidencial].

“Haremos, todos, una valoración y vamos a actuar con mucha sensatez, con mucho equilibrio, de lo que se trata es de ganar la Presidencia de la República, vamos a hacer todo para ganarla”, declaró Delgado Rannauro.

El líder del partido naranja descartó que al determinar esas fechas se esté perdiendo el tiempo y consideró que el problema radica en cuánto tiempo destinaron las aspirantes de otros partidos a hacer campañas adelantadas.

Al cuestionarlo sobre las declaraciones de Gálvez Ruiz el domingo, quien dijo que está abierta a dialogar con MC para integrarlos a su proyecto, luego de que García Sepúlveda se bajó de la contienda presidencial, Delgado Rannauro aclaró que en MC no negociarán.

“Se los digo de verdad, en lugar de hacer política, hacen ocurrencias, cualquier persona sensata sabe que después de los agravios y las ofensas permanentes que han realizado ellos y los personeros de los poderes fácticos del país, no podemos”, expuso el dirigente emecista.

Al hablar de los aspirantes que competirán por la candidatura, Delgado Rannauro reconoció a perfiles como Patricia Mercado, Jorge Álvarez Máynez y Juan Zepeda, y aprovechó para autodescartarse.

“Yo no estoy pensando en candidaturas, estoy pensando en la construcción del proyecto que permita darle una salida democrática al país, vamos a ganar la Presidencia [de la República]”, aseguró.

Sobre la posibilidad de que Ebrard Casaubon pueda participar en el proceso interno, el dirigente explicó que los estatutos lo permiten; sin embargo, consideró que lo que se requiere es tomarse el tiempo para hacer las valoraciones necesarias “y no hablar así de bote pronto”.

“Lo único que les puedo decir es que yo siento mucho respeto y lo he dicho siempre [por Marcelo Ebrard], pero es otra cosa, en este momento, en medio de una crisis, tenemos que actuar con mucho sentido de racionalidad y no hay ninguna prisa para tomar decisiones precipitadas y torpes. Vamos a hacerlo bien”, advitió Delgado Rannauro.

Durante el consejo de MC, el líder naranja reconoció a Samuel García “por soportar los embates desde el poder” y aseguró que Movimiento Ciudadano obtendrá la Presidencia en 2024.

“Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados, hoy los tenemos más puestos que nunca. Diez días bastaron para que el PAN y el PRI reafirmaran que son los más detestables de la política mexicana. Diez días bastaron para que se dieran cuenta de que les vamos a ganar y por eso reaccionaron así, recurriendo a las peores prácticas de la vieja política”, declaró.

El líder emecista advirtió al PRI y al PAN que “ni México ni nosotros vamos a olvidar lo que hicieron. Muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano”.

Dijo que en sólo 10 días, MC mostró al país que sí hay opción a la vieja política y que representa una nueva alternativa para México.

“El PRIAN creyó que sacando a Samuel de la contienda iban a tener el camino libre para darle a Alito plurinominales, porque no aspiran a nada más que eso, pero lo único que lograron fue consolidarse como los partidos más odiados, con mayor rechazo, y qué más daño le han hecho a México. Al cancelarla lo que hicieron fue intentar cancelar el futuro del país. Que tiemble la vieja política, porque aquí hay un proyecto de futuro”, detalló.

Finalmente, se dijo orgulloso de García: “Usted padeció en carne viva el poder del Estado y no se dobló, se mantuvo estoico y firme a enfrentar las consecuencias, no aceptó entregar los recursos de Nuevo León, no aceptó darles impunidad ni regresarle el poder a la vieja política, y esto habla de sus valores”, precisó.