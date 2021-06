¿Cómo votar de manera segura? Cubrebocas, necesario

Para el domingo 6 de junio, día en que los capitalinos votan por alcaldes, diputados locales y concejales, será obligatorio el uso del cubrebocas y a quien se niegue a utilizarlo se le negará el ingreso a la casilla pero no se utilizará a la policía, especificó el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda.

“El requisito para entrar a la casilla es el uso del cubrebocas, en caso de no llevarlo, les entregaremos uno, si de alguna manera se niegan a utilizarlo, pues no se les permitirá el acceso a la casilla y el uso de la seguridad pública sólo sería en el caso de que se genere algún disturbio que no permita el desarrollo de la votación”, detalló el funcionario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero presidente destacó que previo a la instalación de casillas, se aplicará un protocolo sanitario tanto en los paquetes electorales como en los lugares donde se ubicarán los centros de votación.

“Los lugares donde se colocarán las casillas serán previamente sanitizados, es decir, antes de la instalación de casilla, hay previsto un protocolo que se llevará a cabo a efecto de que esos espacios sean sanitizados y desde luego, tengan la garantía de que no hay ningún riesgo de contagio en los mismos; ahí habrá ese trabajo previo de sanitización y también en todos los materiales y los documentos que se van a manipular”, explicó.

Velázquez Miranda refirió que se contará con medidas sanitarias para ejercer el derecho al voto en donde, además de que las personas deberán utilizar el cubrebocas y llevar la credencial de elector, se les pedirá que porten su propia pluma.

“Son los tres instrumentos que nos permitirán ejercer el derecho al voto; en el acceso a la casilla, las personas que no traigan cubrebocas se les ofrecerá uno para que se lo coloquen debidamente y puedan votar, también se les dará gel sanitizante y una toalla con contenido líquido para sanitizar todos los objetos que toquen”.

El presidente del instituto refirió que al llegar a la casilla, los ciudadanos deberán mostrar su credencial, no la entregarán a nadie de mano, únicamente deberán colocarla en la mesa para que el funcionario de casilla la revise y verifique si se encuentra en la lista nominal.

Si por alguna razón hay duda respecto a la identidad, se le podrá solicitar que se quiten el cubrebocas a efecto de poder verificar que corresponde a la persona, pero no será a todos los que acudan a votar.

Una vez revisado en la lista nominal, se le entregarán las boletas, en el caso de la Ciudad de México serán tres, una de ellas para el cargo de diputación al Congreso de la Unión, que es la elección federal; y dos más para la elección local, la primera correspondiente a la diputación del Congreso de la Ciudad de México y la otra para las alcaldías.

Realizado el cruce de la boleta, la persona regresará a la mesa, donde le colocarán en su dedo pulgar la tinta indeleble.

“Esta tinta, sus contenidos no permiten la propagación del virus, es una tinta que, desde luego, no tiene ningún riesgo de generar este tipo de contagio, ni desde menos”, manifestó el presidente del IECM.

Una vez que se le entinte el dedo al votante, un funcionario de casilla marcará la identificación. Sólo esta persona tendrá contacto con la credencial para votar, posteriormente podrán salir de la casilla sin problema y con la toalla podrán limpiarse las manos y habrá gel antibacterial.

“Decir nuevamente que si no llevan cubrebocas, se les proporcionará uno; si no llevan pluma, les entregaremos una también y una vez que la utilicen [la pluma], se sanitizará para que no haya riesgos de contagios”, detalló.

Velázquez Miranda expuso que en determinados periodos de la jornada electoral, cada presidente de la mesa directiva de casilla ordenará la desinfección de todos los espacios, para efecto de continuar la votación misma, lo que permitirá minimizar todo tipo de riesgo para efecto de las personas que estén en la casilla y de quienes lleguen.

“Habrá también una dosificación de la fila, eso significa que dentro de la casilla solamente habrá dos personas en el ejercicio del voto, y de esa manera el guardar la sana distancia sea una realidad y dentro de la casilla no haya una aglomeración de personas, que desde luego pudiera genera algún tipo de riesgo para la transmisión de este virus”, comentó el consejero presidente.

En las casillas también estarán los diversos instrumentos que permitirán votar a las personas con algún tipo de debilidad visual como lupas fresnel, instrumento que permite ampliar las imágenes para leer todos los textos y que esto permita tener la certeza de por quién se vota.

También habrá algunos otros aditamentos, como es el sello X que está previsto para las personas que no tengan las falanges de las manos o bien, si tuvieran alguna discapacidad de otra naturaleza.

La disposición de las urnas, de igual manera, estará a la altura para que una persona en silla de ruedas pueda llegar al cancel y ejercer su voto sin ningún problema y después de eso, introducir las boletas en la urna, misma que tendrá la posición adecuada.

“Todos estos instrumentos estarán listos el día 6 de junio a las 8 de la mañana para que arranque este ejercicio democrático en nuestra ciudad”, indicó.

¿Cómo votar por alianzas?

El presidente del IECM explicó la forma correcta del voto en el caso de los partidos que tienen candidaturas comunes.

“En la Ciudad de México, algunas fuerzas políticas están participando a través de candidaturas comunes y esto hace que el nombre de algunas personas candidatas aparezcan registradas hasta por tres partidos políticos, de tal suerte que en la boleta podríamos encontrar el nombre de la persona candidata hasta en tres posiciones de partidos políticos, esto nos lleva a que generemos una precisión a la forma de votar y como podrá votarse en especifico en estos casos de candidaturas comunes”, detalló.

Enfatizó que la persona puede cruzar uno de los recuadros del partido político que postula esa candidatura, incluso puede seleccionar los tres recuadros de la postulación que tiene ese abanderado, pero se contabilizará solamente un voto por boleta.

“No habrá esa idea de que son tres votos los que se contabilizarán, solamente será un voto para esa candidatura”, finalizó.