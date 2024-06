Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de las elecciones presidenciales de México, dio un mensaje a la ciudadanía, tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) que le da la ventaja ante Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

En el Hotel Hilton, la exjefa de Gobierno capitalino destacó los más de 30 puntos de diferencia que dio a conocer el INE esta noche, respecto a Xóchitl Gálvez.

Claudia Sheinbaum Pardo ofreció sus primeras palabras después del anuncio del la consejera Presidenta del INE. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

También dijo que posiblemente Morena ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Mencionó que es la primera mujer Presidenta de México en toda su historia.

"Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer Presidenta de México", expresó.

Destacó el apoyo de los ciudadanos, en especial el de las mujeres.

"Y como lo he dicho desde el inicio, no he llegado, llegamos todas", señaló Sheinbaum Pardo.

Informó que la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, la llamó para reconocer su triunfo, así como el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

"Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo y también a Jorge Álvarez Máynez por su participación en estas elecciones", dijo.

Agradeció las felicitaciones de otros Presidentes del mundo y también agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por emitir un mensaje de felicitación.

Mensaje de Sheinbaum en el Zócalo capitalino

A su llegada al Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum dijo: "¡Sí se pudo!, ganamos con 35 millones de votos, y además ganamos la Jefatura de Gobierno con Clara Brugada.

"No les voy a fallar, hoy hemos hecho posible la continuidad y el avance de la cuarta transformación, y por primera vez en 200 años que las mujeres lleguemos a la presidencia de la República", expresó.

Claudia Sheinbaum junto a Clara Brugada celebra victoria de Morena. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

En ese sentido nombró a heroínas de la patria como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz, Margarita Maza, Sara Pérez Madero, Juana Belén Gutiérrez, Carmen Serdán Alatriste, Matilde Montoya y a las mexicanas anónimas.





