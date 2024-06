Clara Brugada, virtual ganadora de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó que esta semana se reunirá con el jefe de Gobierno, Martí Batres, para planear el proceso de transición, el cual dijo, iniciará en aproximadamente 15 días.

Brugada Molina explicó que realizará un plan para iniciar su gira de la victoria, tras su triunfo en las urnas, y anunció que instalará una mesa de atención en el Zócalo capitalino para recibir las propuestas y demandas de la población.

“Me voy a instalar en el Zócalo capitalino a recibir las propuestas de la gente porque no me alcanza el tiempo de estar dándole a cada uno una cita, entonces me voy a instalar en el Zócalo a recibir a la población, a las propuestas de la gente, paralelamente a nuestra gira y a nuestra construcción de afinar el proceso de transición”, dijo.

Adelantó que cuando avance un poco más en el proceso dará a conocer a los integrantes de su Comisión de Transición, así como a quienes piensa que la acompañen en el gobierno, como parte de su gabinete.

Aseveró que ya se organiza con su equipo para regresar a cada colonia de la ciudad y construir junto a la población la agenda de trabajo afinar su proyecto de gobierno con el que arrancará en octubre próximo.

“Empieza otro tipo de trabajo, de tarea, que es regresar con la gente, construir con la gente, las agendas, tareas, lo que vamos a hacer para seguir transformando la Ciudad; y por otro lado, estaremos afinando el proyecto de gobierno”, dijo.





