El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, visitó la Universidad Justo Sierra, para presentar a esa comunidad estudiantil sus propuestas si gana la elección del próximo 2 de junio, y escuchó de los jóvenes alumnos sus inquietudes para que la Ciudad de México sea mejor, con calles seguras, con buenos empleos, servicios públicos en todas las alcaldías, acceso a vivienda y más oportunidades para ellos y sus familias.

“En sus manos está elegir al candidato que puede hacerlo realidad”, expresó el emecista, tras el encuentro con los estudiantes reunidos en el auditorio Justo Sierra de dicha universidad, ubicada en la colonia Nueva Industrial Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante su exposición en el auditorio principal del plantel, Chertorivski habló de tres de los 12 temas que integran su proyecto de gobierno: agua, medio ambiente, seguridad y desarrollo económico.

Respecto del agua reiteró que la Ciudad de México se está quedando sin ella debido, en gran medida, a las fugas invisibles que hay en la red hidráulica, y a que durante décadas se ha sacado más líquido del que se inyecta al manto acuífero, que representa 70% del agua que consume la capital.

Para ese tema, recordó que su plan se basa en seis propuestas: reparar las fugas, reutilizar el agua, limpiar ríos y presas, reforestar el sur de la ciudad, cambiar la cultura del agua y crear un fondo para garantizar el acceso al vital líquido.

Respecto al medio ambiente, insistió en su interés por resolver el problema de la mala calidad del aire que se respira en la capital, para lo cual sus principales planes se basan en el cierre de la refinería de Tula y la termoeléctrica de Hidalgo, cuyas emisiones representan la mitad de la contaminación atmosférica registrada en la Ciudad.

En cuanto el tema de la seguridad, Chertorivski se refirió principalmente a la violencia y riesgos que padecen las mujeres en las calles de la capital, y que en la Ciudad de México es dos veces más probable que asalten o extorsionen a los habitantes que en cualquier otro lugar del país, y para ello refrendó su compromiso de impulsar una mejor policía en caso de ganar la elección.

En materia de desarrollo económico, el abanderado naranja reiteró ante los estudiantes que escucharon atentos su intervención, sus propuestas de fomentar el emprendedurismo y brindar apoyos fiscales a empresas, para que los jóvenes egresados de universidades públicas y privadas tengan diversas opciones para conseguir empleo o generar su propia fuente de ingresos.

“Quien no se da cuenta cuando las cosas están cambiando, simplemente se queda fuera. En nuestra Ciudad nos tenemos que dar cuenta que el mundo está cambiando y va a depender de nosotros, pero sobre todo va a depender de las y los jóvenes que sí cambiemos y que no queramos quedarnos en un modelo que ya es viejo y no puede hacer de esta Ciudad la que soñamos”, dijo.