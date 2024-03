El candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, aseguró que en esta contienda ¨ vamos hasta donde tope¨ y remarcó que dirá a Clara Brugada y Santiago Taboada que no están preparados para gobernar.

Durante los primeros minutos de este 1 de marzo,Chertorivski inició su campaña por la jefatura de Gobierno y remarcó que ¨Esta ciudad, la vamos a gobernar desde Movimiento Ciudadano¨.

̈A esta contienda vamos hasta donde tope, porque esta ciudad merece más y porque merece más, saldremos a dar la batalla con propuestas. Les diremos a Santiago y a Clara en su cara, que no están preparados para gobernar la ciudad; Vamos con toda el alma, con toda ilusión a construir la ciudad que ellas y ellos merecen: la ciudad que puede ser, la ciudad que vamos a construir¨, sostuvo.

Dijo que recorrerá las calles de la capital ¨A partir de hoy iniciamos este recorrido simbólico, pero a partir de hoy no paramos, uno solo de los 90 días, hasta la victoria. Esta ciudad merece más. Vamos a ganar la Ciudad de México, no tengan la menor duda, porque yo no la tengo¨.

Refirió que esta ciudad merece una alternativa, merece posibilidades, poder ver al futuro y pensar, ya no solo en la siguiente elección, sino en la siguiente generación.

Previo a su discurso encabezó una caminata, acompañado por los candidatos federales de Movimiento Ciudadano, entre ellas, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales quienes aspiran al Senado de la República.

Durante el arranque de campaña, Alejandro Piña, presidente de Movimiento Ciudadano en la capital, subrayó que este 1 de marzo, es un llamado histórico. ¨Aquí en el corazón de la Ciudad de México, vamos a conquistar para que Salomón Chertorivski gane. Salomón viene con dos grandes mujeres, dos liderazgos: Sandra Cuevas y Alejandra Barrales.

Agregó que el reto es salir a conquistar la ciudad. ¨Que las 16 alcaldías sepan que la Ciudad de México tiene el mejor candidato para gobernar, Salomón Chertorivski¨.

Mientras que Alejandra Barrales, quien buscará el Senado de la República, dijo ¨Hoy estamos aquí para volver a dar la batalla¨.

Barrales remarcó que está en Movimiento Ciudadano, con quienes ha caminado desde hace mucho tiempo, y sostuvo que ¨sí se puede ganar la Ciudad de México¨.

¨Yo estoy segura, que Movimiento Ciudadano va a llegar a la Presidencia de la República; Movimiento Ciudadano va a ganar la Ciudad de México, con Salomón Chertorivski, no tengo dudas¨.

Refirió que el reto es caminar y tocar puertas, ̈decirle a la gente quiénes somos los candidatos de ,movimiento naranja. Tenemos 90 días para que la gente nos conozca¨.

Al tomar la palabra, Sandra Cuevas, quien aspira al Senado de la República y exalcaldesa de Cuauhtémoc, afirmó a los asistentes que no son acarreados, sino un equipo que va a pintar esta ciudad de alegría, de fuerza, de pasión, de propuestas.

̈Estamos arrancando el día de hoy con un nuevo partido político que es Movimiento Ciudadano y sabemos que muchos y muchas, pueden no creer porque es un partido pequeño, pero el gran reto de esta elección es precisamente lo que hicimos en la Cuauhtémoc, vamos a hacer lo imposible, posible. Vamos a demostrar con propuestas, uniendo a este país, a esta ciudad, haciendo equipo que somos los mejores ̈, concluyo.

