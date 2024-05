TUXTLA GUTIÉRREZ , CHIS.- Candidatos a la gubernatura de Chiapas suscribieron este miércoles el Pacto por la primera infancia, que consta de 12 metas específicas orientadas al bienestar y al cumplimiento de los derechos de más 820 mil niños y niñas menores de 6 años en esta entidad, y que será asumido por quien triunfe en las urnas el 2 de junio.

Firmaron el compromiso Eduardo Ramírez Aguilar , de la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Chiapas", encabezado por Morena; Olga Luz Espinosa Morales, de Fuerza y Corazón por Chiapas ( PRI, PAN y PRD), y Karla Irasema Muñoz Balanzar , del partido Movimiento Ciudadano.

El acuerdo fue contraído durante una reunión de los candidatos con 30 niños y niñas de diferentes municipios del estado que acudieron como invitados de honor en el salón de un hotel, al poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Los menores fueron invitados por las organizaciones que integran el colectivo Pacto por la Primera Infancia A C, que impulsa este esfuerzo y trabaja con padres, madres y cuidadores.

El pacto en favor de la niñez involucra y compromete que quien triunfe en las elecciones y ocupe la gubernatura trabajará para atender los rezagos y las necesidades de la primera infancia en Chiapas.

Eduardo Ramírez aseguró que de llegar a la gubernatura, trabajará en 2 temas: que ni un solo niño o niña será objeto de compra - venta en las comunidades y que tendrán una vida plena de derechos y obligaciones, que consisten en jugar y estudiar.

El llamado "Jaguar Negro" les propuso el regalo de que habrá más espacios infantiles para que jueguen de manera didáctica. "Los niños de 6 años tendrán su espacio para que puedan desarrollarse plenamente , y empezaremos con los lugares más pobres", destacó el morenista

En Chiapas 8 de cada 10 niños viven en pobreza

Muñoz Balanzar, la primera en firmar el pacto, de acuerdo con el sorteo, afirmó que los niños y las niñas constituyen lo más valioso para Chiapas, y que seguirá luchando desde su posición, la favorezcan o no las urnas. Me gustaría que no tengan dolor , no nada más físico, sino " del corazón",que crezcan bien y no les falte un plato de comida en la mesa.

Que los niños y las niñas puedan reír, carcajear y que las enseñanza que reciban sean de las mejores ,porque ustedes son el presente y el futuro, enfatizó Muñoz Balanzar. Olga Luz Espinosa , la segunda candidata firmante dijo que la primera infancia "nos necesita", pidió no callar y asumir la corresponsabilidad .

En Chiapas, refirió que 8 de cada 10 niños viven en pobreza. "¿Qué se debe hacer? No sólo deben venir los candidatos a firmar el pacto. Necesitamos llevarnos la corresponsabilidad , que ustedes sirvan de vigilantes para que quienes estamos en la política hagamos lo propio", planteó la candidata.

Magdalena de Luna, directora nacional de operación territorial ,agradeció a los firmantes y pidió a los sectores sociales de Chiapas comprometerse también con la niñez, y desde su competencia mostrar , promover y apoyar las 12 metas del pacto para la primera infancia para mejorar las condiciones de vida de ésta.

