Coacalco, Mex.- Las candidatas de la planilla de Morena a la presidencia municipal presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por violencia política de género y solicitarán protección a la Secretaría de Seguridad estatal.

“Ya basta de la violencia política de género, esto tiene que concluir”, coincidieron en su mensaje en conferencia de prensa, donde agregaron que desde el inicio de la campaña identificaron conductas de intimidación, violencia física y agresiones verbales de presuntos simpatizantes del PRI.

“Hoy levantamos la voz, lanzamos un enérgico llamado a los adversarios políticos a no generar más agresiones. Nunca más una mujer violentada, no esperemos a ser una más. Hacemos un llamado a las autoridades electorales a no ser omisas, no sean cómplices y comparsas”, sostuvo Esther Rodríguez, candidata a la presidencia municipal.

Además, manifestaron que sujetos en motocicletas y automóviles sin placas de circulación, han intimidado con armas de fuego a brigadas simpatizantes y retiro de propaganda electoral instalada en diferentes viviendas de la localidad, acusando directamente a la actual administración municipal.

“Estos individuos han sacado pistolas, han amenazado directamente a mis compañeras. Es tanto miedo el que tienen, pero ellos son los que tienen miedo. Nosotras no tenemos miedo”, declaró la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Por su parte, la candidata a quinta regidora, Pamela González, dijo que la violencia política en razón de género constituye una amenaza para todos los derechos de las mujeres que participan en la esfera política.

