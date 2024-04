León, Gto.- Alma Alcaraz Hernández, de la coalición Morena-PT-PVEM, canceló su participación en el debate de candidatas a la gubernatura “Guanajuato con futuro 2024” organizado por la Coparmex León. Solo se presentaron Libia Dennise García Muñoz Ledo, de la coalición PAN-PRI-PRD, y Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano.

Un par de horas antes del evento, Alcaraz Hernández explicó que determinó no presentarse a un debate hecho a modo por presiones del Gobierno del Estado para convertirlo en un acto de campaña de la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“No van a contar conmigo y no me voy a prestar a su juego”, asentó la morenista en un video, en el que argumenta las razones por las que determinó no acudir al debate.

Lee también Candidatas a la gubernatura de Guanajuato participan en el Foro Actúa para hablar de corrupción, desigualdad y violencia

Alma Alcaraz enfatizó que los organizadores cambiaron el formato y rompieron con la equidad

“Desgraciadamente ayer a última hora, en el último minuto, la organización traicionó su palabra y cambió el formato, rompieron con la equidad y pusieron el debate al servicio de la campaña de la candidata del PRIAN, por eso no voy a participar en un debate que está hecho a modo”.

Dijo que eso no es culpa de los organizadores, ni de los empresarios honestos que forman parte de la Coparmex, mucho menos de las y los guanajuatenses que no van a poder presenciar un debate imparcial.

“Sé que las presiones para convertir el debate en un evento de campaña de la candidata del “prian” han sido muchas y muy fuertes, soy muy consciente de la injerencia que tiene el gobierno del estado en este cambio de formato”, acotó.

“La élite empresarial lleva años haciendo negocios en lo oscurito con el Gobierno del Estado, creen que Guanajuato es un negocio, se han olvidado del pueblo, por eso hacen y deshacen a su antojo, no saben jugar limpio, sin hacer trampa, sin caer en actos de corrupción”, acotó.

Lee también Candidatas a la gubernatura de Guanajuato apoyan a los abanderados a las alcaldías

La morenista pidió a Libia Dennise que debatan en un terreno imparcial como el INE, incluso que debatan en los temas que urgen debatir Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Coparmex, Héctor Rodríguez Velázquez, afirmó que nunca se registró un cambio en el formato del debate. El primero y único debate oficial organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está programado para el próximo 12 de mayo.

Por presiones del Gobierno del estado, de última hora nos cambiaron el formato del debate en @COPARMEX_LEON.



¡No me voy a prestar! @LibiaDennise, mejor solicitemos un debate semanal frente al árbitro electoral, el @IEEG. pic.twitter.com/MQvVjK44se — Alma Alcaraz (@AlmaAlcarazH) April 16, 2024

Candidatas lamentan la ausencia de Alma Alcaraz en el debate

Durante el debate, las candidatas Libia Dennise García Muñoz Ledo, y Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano, presentes en el debate, hicieron mención al momento histórico electoral de Guanajuato, con tres mujeres que contienen por primera vez por la gubernatura.

Las contendientes presentes firmaron un documento de compromisos de exigencias ciudadanas en materia de paz y seguridad, agua, justicia laboral y energía en presencia de hombres y mujeres de negocios y líderes sociales. Destaca en ese pliego, el compromiso de reducir los homicidios en un 50 por ciento durante los primeros años de Gobierno.

El atril asignado a la morenista permaneció vacío en el escenario montado en el salón principal de la Casa de Piedra. Los organizadores lamentaron la no asistencia de la morenista al ejercicio democrático.

Con base en el sorteo la emecista abrió el debate, en donde de estrada destacó que se vive en una elección histórica. “Somos tres mujeres, quienes nos conocemos”, pero que eso no significa que representen lo mismo.

Lee también Guanajuato: gobernará una mujer la entidad

El PAN representa el continuismo de un modelo que nos ha estancado, y el proyecto de Morena “algo peor”. Hace diez años Guanajuato captaba mayor inversión extranjera directa que Nuevo León, este modelo (PAN) ha provocado que seamos el estado más inseguro del país, creció la extorsión en más de 6 mil por ciento, el rezago educativo es insultante y tener más de dos millones en pobreza debería avergonzarle a cualquier gobierno y ahora se tiene una crisis de agua y pronto una crisis energética.

“Ahora la candidata de Morena, que por cierto no vino y no dio la cara rehuyendo al debate, representa el peligro de que llegue algo peor: más pobreza, más inseguridad, falta de diálogo y revanchismo”. agregó Yulma Rocha.

A diferencia de estos dos proyectos, la candidata de MC dijo que ella representa el verdadero cambio, modernidad, experiencia y fuerza para tomar decisiones propias, de la mano de la ciudadanía, enfocada en las soluciones y no en las disputas políticas.

Libia Dennis García representó como una persona que nació, creció y formó su familia en este hermoso estado. “Soy abogada y siempre he sido panista porque soy una mujer de convicciones firmes y de ideales.

Lee también Candidatas abordan problema del agua

“Frente a ustedes deberían haber tenido a tres mujeres. Hoy pues solo somos dos, pero estamos aquí, gracias al trabajo y a la lucha de muchas mujeres, que antes que nosotras creyeron que era posible y lo hicieron realidad”.

Entonces se dirigió a la candidata naranja. “Sin importar las diferencias políticas, Yulma: yo me siento muy contenta de poder compartir este momento histórico contigo", aseveró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr