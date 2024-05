Dora Lizbeth Gutiérrez, candidata al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), interpuso una denuncia por violencia política de género ante el INE, contra el delegado de su partido, Sergio Augusto López Ramírez, por lo que hizo un llamado para votar el 2 de junio por Manlio Fabio Beltrones, candidato de Fuerza y Corazón por Sonora.

“Soy una mujer de valor y valores. Lamentablemente el delegado nacional de mi partido, con funciones de Secretario General en Sonora, ha incurrido en un trato que lastima la dignidad humana de las personas". "Primero, se me registró como Afromexicana, y segundo, no se me ha permitido hacer campaña. Me han cerrado las puertas de los comités de mi partido y me han obstruido la oportunidad de acceder a foros de exposición pública de mis propuestas”, denunció en un video mensaje.

Dijo que aceptó la invitación del partido para contribuir a la solución de los problemas de la gente, sin embargo, en el proceso, su registro y su campaña fueron obstaculizadas, que significa para la ley violencia política de género y para ella como mujer, un agravio. “Aspiro a que se integre una investigación y se haga justicia, no solamente por mí, sino por las afromexicanas y las mujeres que ven con recelo la participación política". "Como mujer, como persona y como aspirante a un ejercicio político profesional, me niego a ser parte de una farsa".

En un acto de protesta, expresó "Hago un llamado al voto útil. Ratifico mi convicción a los principios del Partido Verde, libertad, justicia, amor y este 2 de junio mi voto será para el candidato Manlio Fabio Beltrones, un político que en su historia ha sabido escuchar, establecer acuerdos y darle voz y voto a quienes piensan diferente”.

El Partido Verde Ecologista de México informó que se le apoyó en la medida de las posibilidades y lamenta la decisión de la candidata. Foto: especial

Reconoce Beltrones respaldo de Candidata del Partido Verde y hace suyas sus propuestas

Por su parte, el candidato por la coalición Fuerza y Corazón por México, Manlio Fabio Beltrones, dio la bienvenida a Dora Lizbeth Gutiérrez quien a partir de hoy se suma a su candidatura al Senado de la Republica. “Agradezco este apoyo que estamos recibiendo en campaña, sobre todo la importancia, el valor del voto de una mujer valiente”, dijo Beltrones Rivera.

En un video junto a Dora Lizbeth Gutiérrez, expuso que la ha invitado a que juntos desde el Senado de la República, hagan valer todos los temas que ella como candidata trae en su agenda verde. “Yo las asumiré como mías y la llevaremos a su concreción en beneficio de Sonora, creo que eso es lo justo”, señaló.

Finalmente reconoció la valentía y entereza de Lizbeth Gutiérrez al denunciar públicamente ante el INE por violencia política de genero a la dirigencia del Partido Verde en Sonora por la manera en que fue tratada en su persona y como candidata al Senado por ese instituto político.

PVEM lamenta la decisión

En un pronunciamiento el Partido Verde Ecologista de México informó que se le apoyó en la medida de las posibilidades y lamenta la decisión de la candidata.

"Informamos que quien fuera uno de nuestros perfiles para competir por el senado de la República, ha tomado la decisión de apoyar un proyecto distinto al que representa nuestro partido en este importante proceso electoral".

"Desde el inicio de su candidatura, siempre le brindamos la máxima prioridad y todo el apoyo necesario con los recursos a nuestro alcance para que llevara nuestra propuesta de agenda verde a la ciudadanía sonorense. Lamentamos esta decisión".

También informó que el El Partido Verde niega categóricamente cualquier apoyo al "impresentable" Manlio Fabio Beltrones, y se deslinda de cualquier declinación realizada por candidato o candidata alguna de ese partido. "Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y nuestra firme intención de seguir trabajando incansablemente por la transformación y el bienestar de todo nuestro Estado", concluyó.

