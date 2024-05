Toluca, Méx. Este atentado “no me hace más débil, todo lo contrario, sé que somos la mejor opción para Ocoyoacac”, afirmó Nancy Valdez Ruiz, candidata de la coalición PVEM-Morena-PT, cuyo auto en el que viajaba fue baleado cuando se dirigía a un debate en instalaciones del IEEM.

En conferencia de prensa realizada en la sede estatal del PVEM y acompañada del dirigente estatal del Verde Ecologista José Alberto Couttolenc Buentello y de Luis Alberto Carballo Gutiérrez candidato del PVEM a diputado federal por el distrito 23, Nancy Valdez relató la forma en que sufrió un ataque, que afortunadamente solo le dejó el cuello con una contractura.

“Ayer por la tarde salí de casa preparada ya para el debate. Íbamos subiendo, puse un en vivo para decir que íbamos hacia el debate. Unos minutos después, mi hermano iba a llevar unas fichas y estábamos en espera para poder interceptarnos”, fueron solo unos minutos, “me regreso, voy al coche, al momento de dar la vuelta yo solo vi dos cascos negros, los impactos ya estaban en el carro, lo único que hice por impulso, fue bajarme hacia el piso del auto”, contó la candidata a la alcaldía de Ocoyoacac.

Tras los disparos “el carro siguió, aceleró, aceleró, hasta parar en el restaurante Jajalpa”, contó Nancy Valdez, quien agradeció a las autoridades, policía estatal y municipal, Guardia Nacional“que acudieron de inmediato al hacer el reporte, después del incidente hasta hoy al pendiente”.

Lee también Atacan a candidata de Morena al municipio de Ocoyoacac, Estado de México; está fuera de peligro

“Estoy realmente molesta, porque estos ataques no han sido de apenas. Mi equipo también ha sufrido agresiones. Nosotros hemos hecho una campaña limpia. Solamente respondemos con trabajo”, aseveró Valdez Ruiz.

Con lágrimas afirmó que “cuando ha habido agresiones la respuesta es trabajo. Decirles que las elecciones se ganan con votos, las elecciones no se ganan de esta manera”, lamentó la candidata de la coalición PVEM-Morena-PT.

“Repruebo todo acto de violencia, no saben que he sido una luchadora social. Empezamos desde abajo. Nuestra campaña ha ido creciendo, pero no a base de corrupción y no con agresiones. A mi equipo de trabajo le he dicho, Ustedes no hagan caso, nosotros venimos a trabajar, venimos a proponer” manifestó enfática.

“Hoy más que nunca quiero decirles que esto no me hace más débil, todo lo contrario. Sé que somos la mejor opción para Ocoyoacac y que vamos a seguir adelante”, reiteró.

Lee también Preocupa inseguridad ante ola de ataques a candidatos y equipos

Nancy Valdez agradeció “a mi líder porque en los momentos difíciles siempre ha estado ahí conmigo. Agradezco a mi familia, pero también repruebo los actos de agresión que han tenido hacia ellos, hacia mis hijas”, señaló la candidata.

Indicó que no fue la primera agresión, “esto ha sido desde antes. Tengo ya levantadas en Fiscalía dos denuncias, ha habido gente afuera desde que fui presidenta del Sistema municipal DIF, que han estado afuera día y noche, acosándome y acosando a mi equipo. No es de apenas”.

“Yo se lo dejo a las autoridades, no podría decir en estos momentos y acusar a alguien”, declaró Valdez Ruiz.

“A mi equipo le dejaron amenazas verbales y directas “que le bajaran, que se calmaran”, que “no le suban a su… con groserías”, apuntó la candidata a la alcaldía de Ocoyoacac.

Lee también Ataque a equipo de campaña de Nicolás Noriega, candidato de Morena en Mapastepec, Chiapas deja 4 muertos

“Esta contienda se gana con el electorado, no de esta manera. Nunca pensé que llegaran a tanto”, por eso dijo que no pidió medidas de protección, pero reiteró que ha realizado dos denuncias ante la Fiscalía mexiquense.

“Una jalada que digan que fue un autoatentado”: Couttolenc

Ante la versión de que se trató de un auto atentado, el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello respondió “Eso es una jalada, es una mentada de madre, lo digo con todas sus letras”.

“Estamos viviendo momentos complicados, están los impactos de bala, qué necesitamos ver a alguien muerto, para que creamos que hay un tema ahí de -seguridad-. O sea, ¿si no está muerta la candidata o la persona, entonces no pasa nada? ¡Es una mentada!, perdón ganas, no me faltan de decir groserías, pero los que intentan desvirtuar lo que pasó, ¡es algo gravísimo, caray!”, enfatizó el dirigente estatal del PVEM.

Este es el segundo ataque que sufre un candidato del Verde Ecologista en el Estado de México, el primero “fue en Naucalpan, contra el candidato a diputado federal, José Luis Duran Reveles”, ocurrido hace unos meses al inicio de la campaña federal, aseguró José Alberto Couttolenc.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv