El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la entrevista que le propuso el empresario Ricardo Salinas Pliego, porque no quiere que se malinterprete un posible diálogo antes de que el Poder Judicial falle sobre el caso del adeudo millonario de impuestos que Grupo Salinas litiga contra su gobierno

“Decirle a Ricardo que yo no puedo que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos, y es mejor que pase eso y luego hablamos”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo cuestionó la necesidad de confrontarse en este momento, pues lo más sano y sensato es esperar a que resuelva el Poder Judicial.

Las empresas de Grupo Salinas adeudan más de 63 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que están por resolverse ante un Tribunal colegiado, lo que ha confrontado al Ejecutivo con el empresario.

López Obrador recordó que tiene diferencias con el presidente de Grupo Salinas, pero eso no significa que sean enemigos.

“Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios”, aclaró e insistió en que es mejor esperar.

“Además, hay elecciones, ya pasando las elecciones, ya cuando resuelva, yo espero que haya justicia pronta y expedita, en un sentido o en otro, y luego hablamos”.

Luego de que el presidente criticara que el dueño de TV Azteca no ha “entrevistado a nadie nunca”, Salinas Pliego aceptó el reto e invitó al Presidente a un diálogo franco, crítico, honesto y sin medias tintas.

“Quiero entrevistarlo personalmente para platicar de forma franca y honesta, más bien crítica y sin medias tintas. Ponle fecha y hora Presidente y yo ahí estaré”.

Salinas confió que como buen demócrata “su amigo” aceptaría y habría un intercambio de ideas, útil y sano “¿o ahora me vas a salir a mí con lo de la investidura y te vas a hacer para atrás?”, cuestionó.

El presidente López Obrador aseguró que en política aunque se tenga el corazón caliente, se debe mantener la cabeza fría, por lo que llamó a uno exaltarse.

Ante la negativa del presidente López Obrador, Salinas Pliego pidió que se le ofrezca una disculpa.

“Ya que mi amigo @lopezobrador_ le saco la vuelta al asunto de la entrevista, espero que se me ofrezca una disculpa pública ya que YO NUNCA he sido un cobarde, agachón de los que callan como momias ante la corrupción, la violencia y la falta de resultados de los #Gobiernicolas”, dijo a través de su cuenta de X.

Dijo que siempre dice la verdad y de frente, porque de lo contrario sería un cobarde. “Hay que trabajar más, poner menos excusas y dar más resultados”, retó el empresario.

El presidente López Obrador descartó que conceda entrevistas a medios nacionales de comunicación, porque son muy tendenciosos, salvo honrosas excepciones, reiteró.

“Son medios de manipulación, no de información. Nunca habían estado tan calumniadores y de muy bajo nivel como ahora; insultan, mienten, están en una campaña abierta en contra de nosotros, en contra mía y lo que representamos muchos. Están mucho muy enojados, no están haciendo un periodismo profesional, objetivo, plural, respetuoso”, expresó.

Señaló que si se ve un noticiero de la cadena de Salinas Pliego todo es en contra de su gobierno, pero aclaró que eso también es un indicador, es una muestra de la libertad de expresión que existe en nuestro país.

“Tienen toda la libertad. Además, la libertad no se implora, se conquista. Nosotros no vamos a censurar a nadie, no lo hemos hecho”, precisó.