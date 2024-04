Chilpancingo.—El candidato del Partido Bienestar por Guerrero (PBG) a la alcaldía de Alcozauca, en la región de la Montaña, Crispín Agustín Mendoza, denunció que la madrugada del pasado viernes fue amenazado de muerte por medio de mensajes en dos lonas.

La madrugada del 21 de marzo pasado, hombres armados atacaron a balazos la casa del candidato. De acuerdo con el reporte policiaco de ese día, alrededor de las dos de la mañana de ese jueves, un vehículo Tsuru se detuvo frente a la vivienda de Agustín Mendoza, se bajaron dos hombres y soltaron una ráfaga contra la fachada. De inmediato los hombres abordaron el vehículo y se retiraron.

Agustín Mendoza y su familia no sufrieron ningún daño.

El aspirante se registró para participar en el proceso interno de Morena para conseguir la candidatura a la alcaldía de Alcozauca, pero no lo logró y de inmediato se postuló por el Partido Bienestar para Guerrero, un instituto de nuevo registro en el estado.

Agustín Mendoza ha afirmado que el ataque a su vivienda tiene un motivo político que busca que no compita por la alcaldía.

En tanto, la candidata del PVEM a la alcaldía de Copala, en la Costa Chica, Candy Espinosa Ríos, anunció que renunció a competir por que las autoridades le negaron otorgarle seguridad.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la candidata informó: “Con mucha impotencia y coraje que aun siento, les comunico que no podré participar en el proceso electoral 2024 para la presidencia de Copala, que junto a ustedes estábamos construyendo el mejor de los proyectos para un fin común para todos los copaltecos”.

La ahora excandidata afirmó que no tuvo el respaldo de las autoridades para la seguridad que solicitó para ella, su familia y equipo de trabajo: “Con mucha decepción me doy cuenta de que no hubo el respaldo de parte del gobierno del estado, fiscalía, Dirección de Seguridad Pública, Policía del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, que me negaron en todo momento la seguridad para mi persona, mi familia y equipo de trabajo. Asimismo me faltó apoyo por parte de las instituciones electorales”.

Espinosa Ríos es media hermana de Jesús González Ríos, quién fue dirigente del PVEM y aspirante a la alcaldía de Copala y que fue asesinado en junio del 2023.