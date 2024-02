Jorge Álvarez Máynez aseguró que solicitó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, protección federal durante su campaña por el país, pero dentro de los parámetros “más sencillos y austeros”.

Durante la inauguración de su casa de campaña en la Ciudad de México, el abanderado naranja informó que le planteó a Rodríguez Velázquez protegerlo con austeridad, pero con estándares de inteligencia y eficiencia.

“Queremos ser institucionales. No darle la espalda a las instituciones de este país; si alguien quiere ser Presidente de la República no puede ser no confiando en los policías y no confiando en las fuerzas armadas, pero que sea la más sobria y la más austera posible dentro de los parámetros que tengan las fuerzas federales”, explicó el emecista.

“Con parámetros de austeridad y de sencillez”, pero con estándares de inteligencia y eficiencia, Jorge Álvarez Máynez aceptó protección de seguridad federal para recorrer el país durante su campaña.



Álvarez Máynez tomó dicha decisión junto a su familia en el contexto de que planea recorrer los 32 estados de la República mexicana, incluso los que el gobierno federal considera como de alta peligrosidad pues, rumbo a la contienda por la presidencia de México, le interesa recorrer el país completo a ras de tierra.

“Voy a recorrer todo el país, los 32 estados, ya lo he estado haciendo. (…) Sigue en pie recorrer todo el país porque yo creo que hay que gobernar para todo México”, dijo.

