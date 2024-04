Con un programa de activación física, vales culturales y una inversión del 50 por ciento del presupuesto total de infraestructura en materia educativa, Jorge Álvarez Máynez alejará a las infancias y los jóvenes del crimen organizado.

“Una de las cosas que nosotros planteamos(…) son programas específicos de atención a víctimas indirectas de la violencia, porque los perpetradores de la violencia suelen crecer, formarse, en entornos de violencia. Este país no tiene una política, por ejemplo, para atender a los niños y a las niñas que son víctimas y, cuando hablamos del bien de todos y de todas, hay que poner a las niñas y a los niños como prioridad nacional”, dijo en la 87 Convención Bancaria.

Al ser cuestionado por Leonardo Curzio, quien puso sobre la mesa que la mayor parte de las personas que matan y mueren en México tienen entre 15 y 24 años, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) explicó que además de este amplio programa de salud mental, propondrá no disminuir a los 60 años la edad para recibir pensiones pues prefiere invertir ese presupuesto en los más jóvenes del país.

Lee también Álvarez Máynez pide voto de confianza a empresarios; “no los voy a decepcionar”, promete

“¿Cuándo hablamos de poner el bien de todos y todas las niñas y niños como prioridad nacional? Porque no comparto que se reduzca la edad de las pensiones de 64 a 60 años. (…) Eso cuesta casi 200 mil millones de pesos, mientras que las niñas y los niños menores de 6 años son el 10% de la población y tienen el 1% del presupuesto porque no votan.

“Yo no bajaría la edad de la pensión para adultos mayores, no me parece sensato, no me parece que tenga elementos de justicia intergeneracional y no me parece que sea sano con las presiones fiscales. (…) Atender a las niñas y a los niños es atender a largo plazo el fenómeno de la inseguridad”, consideró el emecista.

Curzio Gutiérrez preguntó a Álvarez Máynez si consideraba que imponer servicio militar a los menores de edad podría ser otra alternativa para alejarlos de la delincuencia, a lo que el político de 38 años respondió que prefería la opción de cultura, deporte y salud mental para alejarlos del delito.

“Yo prefiero el esquema que estamos planteando de vales culturales. Prefiero que aumentemos la tasa de absorción de educación superior. Que hagamos un ajuste en las universidades públicas”, señaló.

“(…) Nosotros estamos planteando que a las becas que se les dan a los estudiantes de educación superior y media superior, les agregamos un bono cultural, un vale cultural, que le permita a los jóvenes ir a conciertos, ir al teatro, ir al cine, comprar libros, ir a la danza, que formemos públicos, para que además detonemos las industrias creativas, para que florezca el sector cultural, para que esos jóvenes el día de mañana puedan ser consumidores de industrias creativas, de economía, de la cultura, y para que México tenga un desarrollo también en ese sector”, indicó Jorge Álvarez Máynez.

Lee también Matan a candidato del PAN en Ciudad Mante, Tamaulipas; fue apuñalado durante un recorrido

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr