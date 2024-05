Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN, advierte que el crimen está financiando a Morena, y a su vez el guinda a Jorge Álvarez Máynez, motivo por el que no ve que el candidato de MC a la Presidencia pretenda declinar por Xóchitl Gálvez.

En entrevista, reitera que la cancha durante este proceso ha sido “completamente dispareja”, con un Presidente que no ha metido las manos, sino el cuerpo, la participación del crimen consentida por el gobierno, y un INE que no ha tenido la fuerza para hacerse respetar.

Máynez se niega a declinar. ¿Qué opina?

—Si no lo hace, la gente va a dar el voto útil, y el voto útil es aquel que te sirve para derrotar a un gobierno populista, a un gobierno destructivo, y cualquier voto que no sea por la opción de Xóchitl Gálvez termina siendo por Sheinbaum. Yo no veo que Máynez tenga la intención de declinar, y por eso nuestro llamado es a que toda la sociedad que no está conforme con el gobierno morenista, le dé el voto útil a Xóchitl.

¿Ve colusión de Morena con MC?

—A ver, Morena lo que está buscando hacer es dividir el voto de la oposición y por eso financia a Máynez, eso ya es burdo y evidente.

¿El voto útil es la clave para obtener la victoria?

—Lo es. Viene la parte más importante, un gran evento este próximo domingo en donde la gente va a arropar a Xóchitl en el Zócalo capitalino, y viene el último debate en donde yo espero una Xóchitl que ponga en su lugar nuevamente a Claudia. Vamos a terminar en una elección cerrada con una ventaja, y nuestra ventaja va a ser el voto útil que sirve para derrotar a un mal gobierno.

¿Hay guerra sucia?

—Vemos una cancha completamente dispareja, una elección de Estado y la participación del crimen consentida por el gobierno. Hay un Presidente de la República que ha violentado una y otra vez la legislación electoral y no ha metido las manos en el proceso, ha metido el cuerpo entero.

Es el proceso más violento de la historia, ¿a qué lo atribuye?

—Al crimen organizado, a los abrazos de López Obrador a los criminales, que provocaron que se expandieran y se exacerba su actuación.

¿Vinculan a Morena con el crimen organizado?

—No tengo la menor duda, el crimen está financiando a Morena, para después poder hacer negocios con el aval del gobierno morenista.

¿Claudia es narcocandidata?

—Claramente, lo dijo Xóchitl, la candidata de un narcopartido y de un narcogobierno, pues es una narcocandidata.

¿Morena logrará su plan C?

—En ninguno de los escenarios va a ocurrir, no hay manera.

¿Cómo les irá en la elección en los estados?

—Vamos a refrendar Guanajuato, Yucatán. Vamos a ganar por primera vez en la Ciudad de México. Vamos muy bien en Veracruz, en Puebla, en Morelos. Más difícil, pero creciendo en Jalisco, Chiapas y Tabasco.

¿Ha faltado algo? Xóchitl ha dicho que no le pusieron lana.

—Le hemos dado el apoyo que más se ha podido.