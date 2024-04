Jorge Álvarez Máynez aseguró que su campaña y el movimiento político que representa no tienen nexos con el narcotráfico o financiamiento ilegal.

“Si yo tuviera un nexo, un financiamiento, un padrino, ya me lo hubieran sacado. Si yo tuviera algo de qué avergonzarme ya estaría enfrente”, declaró el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) desde Aguascalientes, entidad donde se reunió con simpatizantes para el arranque de campaña de Karla Espinoza por la alcaldía de Aguascalientes.

El político señaló que no le preocupa la guerra sucia que se viene debido al aumento de su popularidad, pues ya integró un ejército de jóvenes que lo protege.

“Va a venir la guerra sucia, pero ahora tenemos un ejército para esa guerra sucia y el mejor antídoto, la alegría, las sonrisas. Mientras ellos se atacan, mientras ellas se insultan, se ponen adjetivos, se ponen apodos, se ponen ataques personales nosotros proponemos, tenemos agenda y decimos que hay que sonreír, porque México debe de volver a sonreír.

“(…) Los jóvenes me están diciendo todos los días: 'ya convencí a mi abuelita', 'ya convencí a mi papá', 'ya convencí a mi hermana mayor', 'a mi tía' de hacer un cambio. Yo no necesité robarme un peso, pedirle dinero a ningún gobernador, pedirle dinero a ningún alcalde, a ningún proveedor del gobierno, a ningún constructor, a ningún desarrollador inmobiliario para hacer campaña”, reiteró el ex líder de la bancada naranja.

Aprovechó su visita al estado para visitar la Feria de San Marcos, en donde bailó con las asistentes la canción “La Cabrona” y fue recibido por simpatizantes que coreaban “Presidente Máynez”.

Apuntó que, aunque le dio dos años de ventaja a sus contendientes, que iniciaron campaña electoral años antes de forma ilegal, pronto “le dará la vuelta al marcador” con el incremento de su popularidad en redes sociales.

“Porque mientras ellos le deben sus campañas a los empresarios, a los desarrolladores inmobiliarios, al crimen organizado, nosotros le debemos nuestra campaña a estos jóvenes que han indundado las redes de esperanza.

“Hace 10 días yo tenía la tercera parte de seguidores en TikTok, que es la candidata del PRIAN. Hoy tengo el triple, tenemos el triple con este ejército, con este ejército de jóvenes. Decían que los jóvenes no se interesaban en la política, que los jóvenes eran apáticos, pero están tomando la campaña en sus manos”.

