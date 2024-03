El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que dos exgobernadores de distintas partes del país y liderazgos de ese partido se sumarán para coordinar la estructura electoral en Veracruz.

En su visita a la entidad para acompañar al candidato a la gubernatura por la alianza PRI-PAN-PRD, José Yunes Zorrilla, el líder priista nombró al exsenador Manuel Cota Jiménez como responsable de la estructura electoral del PRI en todo el estado.

Además, designó a Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, como coordinador para la zona 1 que incluye 49 municipios; en tanto nombró a José Ignacio Peralta, exgobernador de Colima, como responsable de la zona 2 que incluye 39 municipios.

Rubén Moreira, coordinador del Grupo Legislativo del PRI en la Cámara de Diputados, fue comisionado como coordinador general de los distritos federales en Veracruz.

Lee también Coinciden dos aspirantes en fiesta de Dolores

En conferencia de prensa, dijo que Graciela Ortiz González, secretaria de organización nacional, coordinará la zona 3, que incluye 38 municipios; y Xitlalic Ceja García, presidenta nacional del ONMPRI, como responsable de la zona 4, que incluye 36 municipios.

Asimismo, Carlos Gutiérrez Mancilla, presidente de la Red Jóvenes por México, como responsable de la zona 5 que incluye municipios como Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Minatitlán y Catemaco.

En el evento, Moreno Cárdenas arremetió en contra del actual Gobierno de Veracruz y la candidata de Morena.

El presidente del CEN del PRI calificó como "una caricatura" al gobierno estatal.

“Es una caricatura, es verdaderamente de risa y lamentable que no tenga la capacidad para garantizar un equilibrio en el proceso electoral, pues perseguir, amedrentar y tratar de doblar a quienes piensan de manera distinta es propio de una dictadura”, señaló.

Lee también “Alito” Moreno: ¿Por qué AMLO elogia a Cuitláhuac García si en Veracruz la violencia está imparable?

Aseguró que la corrupción está a la vista de todos los veracruzanos.

"Son unos cínicos, sinvergüenzas y corruptos en Morena, y qué bueno que el pueblo de Veracruz se ha dado cuenta porque se han presentado denuncias, se ha acreditado que han cometido un ilícito para tratar de burlar la ley. Pero además de los procedimientos jurídicos y legales, la gente debe saber que Morena es la peor tragedia que pudo pasarle al estado de Veracruz y al país”, manifestó.

Y criticó, por su falta de arraigo, a la candidata oficialista, Rocío Nahle, sin mencionarla por su nombre.

“Una persona que no conoce Veracruz, una gente que no ama a Veracruz, una gente que jamás vivió en Veracruz, no puede defenderlo, por eso Pepe Yunes, un veracruzano acreditado y que ha estado con ustedes, es el que tiene la capacidad de defenderlo y gobernar”, afirmó.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr