“Quiero ser presidenta. Desde los seis años, mis papás ponían mucho noticias y me empecé a dar cuenta de cuánta violencia, inseguridad, corrupción y contaminación había en el país y me puse a pensar: ‘si yo gobernara, no pasaría esto’” afirmó Abril Muñoz, la niña de 10 años que participó en el Tercer Debate chilango para la Jefatura de Gobierno.

Desde hace casi un año, Abril entró al Proyecto Permanente de Ciudad KeVe del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) junto con otros 150 niños, adolescentes y jóvenes para participar activamente en procesos electorales y llevarle sus inquietudes y exigencias a los candidatos a gobernar la Ciudad.

Ella forma parte de un programa del DIF en Xochimilco, lugar donde conoció el proyecto de Ciudad KeVe, el cual consideró sería un impulso para llegar a su meta de tener una carrera política y trabajar por el bien de su comunidad y el país.

“Quiero algún día ser alcaldesa de Xochimilco, después jefa de Gobierno de la Ciudad de México y presidenta (...) la Ciudad necesita para las niñas y niños mejor educación y seguridad, no podemos salir a la escuela o al parque con la seguridad de que no nos va a pasar nada”, dijo.

Abi, como le dicen de cariño, ha participado en tres debates de este proceso electoral, entre ellos el de los candidatos a la Jefatura de Gobierno, donde les preguntó sobre sus propuestas para lograr que la ciudadanía respete y participe en el cuidado del medio ambiente.

“Se sintió muy emocionante porque yo pensaba que iba a ser un debate super normal pero había demasiada gente y eso me hizo ponerme nerviosa. Pensé que todos iban a estar viendo y si me equivocaba se iban a burlar de mí, pero salió super bien”.

Abi afirmó que con su participación busca acercar más a las infancias y juventudes a la política para que los candidatos y gobernantes tomen en cuenta sus necesidades y crear un “México para todos, no sólo para adultos”.

“Ya estamos haciendo el cambio porque la ciudadanía piensa que los niños y niñas no tenemos podemos participar en esto porque no votamos pero es nuestro derecho”.

Visibilizar a las juventudes

Ciudad KeVe es un observatorio electoral enfocado a niños, jóvenes y adolescentes creado por el IECM para procurar el derecho constitucional de las infancias a participar activamente en la política, además de acercar a esta población a la cultura del voto y la participación ciudadana.

“A nosotros como autoridad electoral local generar las condiciones para que haya una participación política de las infancias, adolescencia y juventudes en lo político y en lo público”, afirmó la consejera electoral, Carolina del Ángel Cruz.

La consejera enfatizó en que este programa no tiene la menor intención de ser “tierno” ni de que los niños posen junto a los candidatos, sino de visibilizar a este sector de la población en el ámbito político.

“Parece que es moda y no, hay que hacerlo costumbre. Cuesta trabajo porque es un mundo adultocentrista (...) muchos dicen: los niños son el futuro de México ¿Cuál futuro? Ellos están aquí hoy y pertenecen a la sociedad actual”.

Carolina del Ángel afirmó que el solo hecho de aceptar la participación de los niños en el debate chilango fue “muy difícil” ya que las dirigencias de los tres candidatos se mostraron reacias a la idea y no fue hasta la tercera edición que lograron aceptar su presencia.

“Las representaciones no entendían muy bien la dinámica, no conocían Ciudad KeVe y se preguntaban si las infancias eran cercanas a una candidatura o para pegar a otra (...)”, señaló.

Para cuando haya concluido este proceso electoral, las y los niños de Ciudad KeVe habrán participado en un total de 58 debates tanto para diputaciones locales, alcaldías y uno para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.