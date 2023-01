Alejandra del Moral, afirma que puede alcanzar a Delfina y ganar la gubernatura del Edomex

Joquicingo, Méx.- Alejandra del Moral, precandidata a la gubernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que la precandidata de Morena, Delfina Gómez, podría llevarle algunos puntos de diferencia, pero aseguró que "caballo que alcanza, gana".

Durante su segunda semana de precampaña, en un evento en el municipio de Joquicingo, dijo: "Miren, lo digo con todas sus letras, puede ser que me saquen algunos puntos de ventaja, pero caballo que alcanza gana, sé caminar, la voy a alcanzar y le voy a ganar".

Afirmó que no necesita que nadie haga campaña por ella, pues tiene la mejor coalición y sé compone por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

Reiteró que no se debe subestimar a una mujer, menos aún si es joven, pues pueden salir a decir todo lo que quieran, pero "aquí trabajo mata grilla".

También lee El cambio en el Edomex ya es inevitable, asegura Delfina Gómez en su visita en Tultitlán

“Para nosotros lo más importante es la gente, lo más importante es que nuestros priistas hoy, en esta precampaña, sepan que venimos a pedir su confianza, a pedirles que nos ayuden a llegar a todos los priistas de Zumpahuacán”, expresó.

"Sé caminar, sé hacer campañas, sé gobernar y voy a ganar", enfatizó al reunirse con militantes priistas de Zumpahuacán y Joquicingo.

Aseguró que los priistas mexiquenses están listos para tomar su lugar en la batalla, son valientes y no tienen miedo, por lo que ganará por el bienestar de las familias de la entidad.

“Los valientes no se rinden, no tienen miedo, los valientes sabemos que aunque se pongan complicadas las cosas, siempre vamos a poder”, subrayó.

Indicó que los priistas tienen el compromiso de hacer el trabajo que corresponde a cada uno y ningún esfuerzo es pequeño. Afirmó que el PRI tiene presencia con su militancia en todos los municipios y todas las generaciones, por lo que llamó a recorrer el estado con la firme convicción de ganar.



También lee PRD denuncia ante el INE a Adán Augusto López por saludos de futbolistas en redes sociales

Aseguró que los priistas mexiquenses siempre están dispuestos a caminar, sacar la casta y trabajar todos los días en los 125 municipios de la entidad, durante un encuentro con militantes de Atizapán y Almoloya del Río.

“Los valientes no nos rendimos, nunca, no importa que difícil se ponga, que nos pongan piedras en el camino, no importa que nos descalifiquen ellos, que crean que nosotros vamos a ser iguales, aquí vamos a caminar con propuestas”, afirmó.

Alejandra Del Moral reiteró que su formación viene de caminar junto con los hombres y mujeres priistas, a quienes aseguró que no les fallará.

“Aquí he caminado junto a ustedes mucho tiempo, muchos años, aquí aprendí, vengo de la base militante, aprendí a caminar, no les he fallado y no les voy a fallar, cuenten siempre con una Alejandra cercana, una Alejandra valiente”, expresó.

También lee IEEM aprueba coalición PRI-PAN-PRD, pero acuerdos quedan en secreto

“Tomen su lugar en la batalla, salgan con un profundo orgullo y pónganse los colores de la patria en cada uno de sus pasos, porque es por nuestros hijos, esta es por nuestros hijos. Vamos a ganar porque conocemos el territorio mexiquense y vamos a ganar porque con una profunda humildad vamos a caminar el Estado de México”, subrayó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

asgs