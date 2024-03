Los recortes presupuestales implementados por los Congresos estatales asfixian a cuatro Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), lo que ha puesto en riesgo el desarrollo de sus procesos electorales e incluso, la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en dos entidades que no cuentan con los recursos para licitar el servicio.

El último informe entregado por el Instituto Nacional Electoral (INE), con corte al 15 de marzo, advierte que hay cuatro entidades con riesgo alto: San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos y Yucatán. En las dos últimas se renovará la gubernatura, así como dos mil 302 cargos públicos como diputaciones, regidurías y presidencias municipales.

El riesgo alto considera a aquellos OPLE cuyo déficit presupuestario tiene un impacto en los procesos electorales locales o sobre las actividades relacionadas con su operatividad.

En tanto, en el nivel de riesgo moderado, que puede repercutir en las actividades operativas, se encuentran los órganos locales de Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Tabasco, Ciudad de México y Baja California Sur.

Los Congresos locales realizaron recortes al presupuesto solicitado por los OPLE. De estos recursos, una parte va a los prerrogativas establecidas para partidos políticos a nivel local; otra para gastos operativos y también para la organización del proceso electoral. Sin embargo, la insuficiencia ya ha afectado estos dos últimos rubros.

La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con OPLE, advirtió que el déficit presupuestal en Zacatecas y San Luis Potosí está poniendo en riesgo el desarrollo del proceso electoral local y que incluso podrían quedarse sin PREP por los recortes que han implementado.

“Con las circunstancias actuales, es probable que no haya PREP en San Luis Potosí ni en Zacatecas, y además que en Zacatecas no solamente no haya PREP, sino que no se puedan garantizar la cadena de custodia en la elección, lo cual ha sido motivo de nulidad en otras elecciones en entidades federativas”, dijo.

En San Luis Potosí, la presidenta del OPLE solicitó al gobierno una ampliación presupuestaria de 192 millones de pesos, pero se le respondió que podrían entregar 50 millones sujetos a disponibilidad.

Sin embargo, la titular del organismo dijo que tras ajustes administrativos sólo requieren 29 millones de pesos para los servicios de diseño, implementación y operación del PREP, sin que hasta el momento tengan respuesta.

Ravel Cuevas alertó que como parte de las medidas de racionalidad dejaron dietas de 2 mil pesos a cada consejería municipal, lo que genera un aumento de renuncias.

Planes de contención

Tras un recorte de 33.8%, el OPLE de Zacatecas ha implementado un plan de contención que impacta en el proceso electoral, como reducir la cantidad y periodos de contratación de personal temporal; considerar prescindir de supervisores electorales, así como reducir el tiempo de contratación de capacitadores electorales, encargados de buscar y reunir a los funcionarios de casilla.

A pesar de estas medidas, el organismo estima que hay 14 proyectos estratégicos sin asignación presupuestal, entre los que destacan mecanismos de recolección, mesas receptoras de paquetes, renta de equipo de cómputo, contratación de personal para la implementación del PREP, así como el convenio de coordinación con el INE.

Además, el gobierno tiene un adeudo de 43 millones 774 mil pesos para el financiamiento público de enero y febrero para los partidos políticos.

En Morelos, el organismo sufrió un recorte de 40.7% respecto a lo solicitado, por lo que la consejera presidenta solicitó una ampliación de 73 millones de pesos, de los cuales sólo autorizaron 15.4 millones.

La presidencia del OPLE advirtió que estos recursos son insuficientes para llevar a cabo la organización del proceso electoral, donde se renovará la gubernatura, por lo que continuarán realizando gestiones para obtener una ampliación.

En el estado de Yucatán, donde también se renovará la titularidad del Ejecutivo, el OPLE tuvo una reducción de 25.7% de su presupuesto para gasto ordinario y la organización del proceso electoral local.

El consejero presidente local señaló que solicitaron una ampliación de 56.5 millones de pesos para solventar diversos proyectos relacionados con las elecciones, como material electoral, mamparas, los espacios para instalar los 106 consejos municipales y 21 consejos distritales y el pago de las remuneraciones de las consejerías.

Advirtió que si el gobierno no otorga estos recursos, se afectaría el pago a ciertos proveedores y el convenio con el INE, que implica la instalación y el funcionamiento de las mesas directivas de casillas.

Sin embargo, hasta el 4 de marzo pasado, el presidente del organismo local informó que no hay avance en las negociaciones con el gobierno para la obtención de la ampliación presupuestal.