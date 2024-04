El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, firmó un compromiso de justicia para las víctimas de la Ciudad de México.

Tras escuchar el testimonio de víctimas de despojo, movilidad y del sismo de 2017, firmó un manifiesto de seis puntos, entre los que se encuentra la instalación de una mesa permanente de diálogo por la justicia, resiliencia, el valor y la verdad; y establecer un protocolo de seguimiento a las recomendaciones.

Se comprometió a crear un registro de las víctimas de la fiscalía local durante la gestión de Ernestina Godoy y acompañamiento en sus procesos; transitar hacia una comisión que, desde el Senado, estudie y proponga reformas legales en la materia; y dar cumplimiento a la transferencia de recursos a víctimas.

Durante su mensaje, Taboada Cortina lamentó la falta de sensibilidad y profesionalismo de las autoridades capitalinas con miles de familias que llevan años luchando y que se han visto afectados, no sólo en su salud, sino también económica y emocionalmente.

“Esa justicia selectiva ha sido en función de sus intereses, de sus agendas. Si no hubiera una justicia selectiva, no estaríamos viendo casos que tienen 20 años sin resolverse”, mencionó.

Respecto a la reconstrucción, indicó que, durante los estragos del sismo de 2017, cuando él era diputado federal, el gobierno “pateó” una y otra vez el proceso para edificar en los lugares donde se habían perdido viviendas, dando incluso una fecha de entrega. Sin embargo, han pasado siete años y el avance ha sido casi inexistente.

“En diciembre de 2021 iban a estar todas las viviendas reconstruidas, ahí están las imágenes, los audios de lo que fue la promesa de la reconstrucción… y vimos cómo no solamente cambiaban los proyectos, le dejaban de pagar a quienes hacían los proyectos, entonces los retrasaron, algunos prácticamente no se movieron. Dice la comisión de reconstrucción 93%, si ya lo aceptó el jefe de Gobierno que son 7 mil predios los que no se ha iniciado ningún proceso de reconstrucción. Tuvieron los fondos, inclusive la iniciativa privada reconstruyó muchos de ellos, sin que le costara al gobierno y hubo donaciones”, criticó.