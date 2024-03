Este es el discurso íntegro de la candidata Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum en el arranque de su camapaña en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

La candidata estuvo acompañada de las corcholatas presidenciales en el Zócalo, como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y de Clara Brugada aspirante a la jefatura de la CDMX.

"Muchas gracias, muchas gracias a todas y todos, gracias por venir de tan lejos a esta fiesta por la democracia, al inicio de la campaña por la Presidencia de la República, por el triunfo de la Cuarta Transformación de la vida pública.

Este 2 de junio, el pueblo de México tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos a tomar este 2 de junio: uno, que siga la transformación, el otro que regrese la corrupción. ¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México, que siga la transformación o que regrese la corrupción?

Y eso es lo que se oye en todo el país. Lo he visto, lo he escuchado a lo largo y ancho de nuestra patria y es que mucho ha cambiado en estos seis años. Apoyo a los adultos mayores, apoyo a las personas con discapacidad, desde la niñez a la juventud, apoyo a los jóvenes, al campo, se han construido universidades, trenes, aeropuertos, carreteras, presas, refinerías, plantas solares, se incrementó al doble el salario mínimo y al triple en la frontera. Se fortaleció Pemex CFE, se echó para atrás la reforma educativa, ¡qué vivan los maestros de México! Hay nuevos libros de texto, se reforesta, se declaran áreas naturales protegidas y todo ello sin subir impuestos y sin nueva deuda.

Les pregunto, ¿se siente la transformación en el país?

Cambió también la forma de gobernar y cambió el modelo de desarrollo. Fíjense qué profundo e importante, quedó atrás el modelo neoliberal y la corrupción que lo acompañó por 36 años y surgió, el Humanismo Mexicano. Un modelo propio que no hay en ningún lugar del mundo. Surgió de los mejores capítulos de nuestra historia y de un gobierno honesto y austero y desde aquí que nos oiga bien el presidente Andrés Manuel López Obrador: Es un honor…

Con el Humanismo Mexicano se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, se decía que el Estado debía subordinarse al mercado, que si la economía se regaba desde arriba, alguna vez le iba a llegar a los de abajo. Que si aumentaba el salario mínimo iba a ver inflación y no iba a ver inversión. Todo resultó falso. En realidad lo que querían era que el presupuesto, el dinero público estuviera al servicio de unos cuantos. Con el humanismo se demostró que cuando hay honestidad, alcanza para darle recursos al pueblo de México.

Hoy México tiene crecimiento, aumento del empleo formal, un peso fuerte, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades. Les pregunto: ¿Funciona el Humanismo Mexicano?

En seis años se ha hecho muchísimo, pero aún falta mucho por hacer. La pregunta es: ¿vamos a permitir que regresen los privilegios y la corrupción? Por ello vamos a seguir y avanzar con la transformación, es un compromiso con el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. La Cuarta Transformación es construir patria. Es garantizar el porvenir de las actuales y de las futuras generaciones.

Les voy a pedir un poco de paciencia porque voy a leer los compromisos, son 100, vienen nuestros principios, lo que vamos a continuar y en lo que vamos a avanzar, ¿me van a aguantar un ratito?

Lo primero, república democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable

Gobernaré, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar el 2 de junio. Gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico. Nunca me someteré a ningún poder económico, político o extranjero. Siempre trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la Nación. Gobernaremos con la máxima del Humanismo Mexicano, por el bien de todos, primero los pobres. Seremos un gobierno sensible, cercano, de territorio y no de escritorio, voy a seguir visitando todos los estados de la República, tenemos un buen maestro. Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México. Respetaremos y garantizaremos el respeto a la libertad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Y combatiremos cualquier forma de discriminación, no al racismo y no al clasismo en México. Protegeremos y defenderemos los derechos de nuestros paisanos, héroes y heroínas,del otro lado de la frontera. Seremos respetuosos del gobierno de Estados Unidos, somos el principal socio comercial, siempre habrá buena voluntad para la coordinación, pero nos corresponde exigir también el respeto a nuestra soberanía, a las y los mexicanos de los dos lados de la frontera. Coordinación sí, subordinación no. Nunca agacharemos la cabeza. La política exterior seguirá los principios constitucionales de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la fraternidad con todos los pueblos del mundo. Impulsaremos la reforma electoral para fortalecer la democracia participativa. Voy a someterme a la revocación de mandato como dice la constitución. Habrá consultas al pueblo y estamos de acuerdo en la reducción del costo del INE, del Tribunal Electoral y de la elección popular de los consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral. Enviaremos, a ver que opinan, ustedes me van a decir, enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar la consigna que dio origen a la Revolución Mexicana y quedó plasmada en la Constitución del 17: Sufragio Efectivo, No Reelección. No debe haber reelección a ningún cargo de elección popular a partir del siguiente elección presidencial del 2030. ¿Les parece? Encabezaremos un gobierno honesto, sin influyentismo, corrupción o impunidad. Hacer un gobierno íntegro y libre de corrupción. Para ello vamos a establecer un modelo ejemplar de fiscalización del servicio público. Vamos a mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. No regresarán los lujos ni privilegios, no habrá avión presidencial, no habrá estado mayor presidencial, y no vamos a recuperar los privilegios del gobierno. Se mantendrá la autonomía del Banco de México y el equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. No habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes y vamos a continuar el combate a la evasión fiscal. Lanzaremos la simplificación y digitalización de trámites más importante de la historia de México. Hay que poner la tecnología al servicio de la gente y de la nación. No van a regresar los gasolinazos, no habrá aumento a las tarifas eléctricas, ni a los precios del gas doméstico por encima de la inflación.

Vamos a seguir construyendo una república fraterna

Seguiremos construyendo igualdad para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Vamos a luchar por la aprobación de la reforma constitucional que presentó el presidente, seguiremos con los planes de justicia y promoveremos el reconocimiento de las culturas y las lenguas. Vamos a garantizar la pensión universal a las personas adultas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a aumentar el número de beneficiarias del programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Nos aseguraremos que el incremento anual de todas estos programas nunca esté por debajo de la inflación. Este es un programa nuevo. Las mujeres de 60 a 64 años han dedicado su vida al cuidado de sus familias, es hora de retribuirlas para que puedan gozar de mayor autonomía. Por ello en mi gobierno, recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más. En 2025 un millón de mujeres de 60 a 64 años van a recibir este apoyo. Vamos a fortalecer el Banco del Bienestar como banca social que promueve y facilita el ahorro, pero también vamos a avanzar como una institución financiera. También vamos a apoyarla iniciativa para prohibir constitucionalmente el maltrato a los animales.

Vamos con república educadora, humanista y científica

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas tendrán una beca universal como la que hice en la Ciudad de México. Este derecho se irá cumpliendo progresivamente en los primeros tres años de mi gobierno. Vamos a aumentar las becas para estudiantes de educación media superior pública. De manera progresiva, se ampliará hasta llegar al doble el número de becas de estudiantes universitarios, vamos a llegar a un millón de becas para estudiantes universitarios. Vamos a llegar a un millón de becas para estudiantes universitarios. Se incrementará gradualmente también, la beca para estudiantes de posgrado. Se dará más apoyo a las escuelas públicas de diferentes niveles, a través del programa la Escuela es Nuestra. Vamos a continuar y a fortalecer los programas educativos de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos. El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística. Haremos de las escuelas primarias públicas, aquí hay muchos maestros, éste es nuevo también, espacios de prevención de la salud. Se atenderá salud mental, prevención de las adicciones, la salud bucal, y exámenes de la vista con lentes gratuitos a todos aquellos que lo necesiten. Este es para el magisterio. El magisterio nacional seguirá siendo reconocido y por ello, se revisará de manera conjunta temas pendientes de la USICAMM, evitando cualquier forma de corrupción y conflicto de interés. Vamos a fortalecer la Educación Media Superior. México debe tender a que haya la misma cantidad de preparatorias como de secundarias. Para ello, vamos a hacer más preparatorias y vamos a consolidar y a unificar los programas de estudio, tomando en cuenta la educación básica, de manera humanista, científica y, como ahora se hace en el CONALEP y otros centros de educación media superior, lugares de trabajo y certificación. Y también vamos a promover, porque es una deuda, salarios justos para los docentes de este nivel educativo. Este viene de mi historia. De la lucha que emprendimos cuando jóvenes por la educación pública y por ello vamos a hacer realidad: todos los sistemas de educación superior pública del país serán gratuitos. Se fortalecerán las universidades Benito Juárez, se harán nacionales dos universidades que creamos en la Ciudad de México, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y entre todas las instituciones de educación superior, mi sueño es que en el sexenio podamos atender a otros 300 mil estudiantes. La educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía. Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello, apoyaremos a las ciencias básicas, naturales, sociales y a las humanidades, y los vincularemos con áreas y sectores prioritarios del país. Apoyaremos el deporte comunitario, como lo hicimos en la Ciudad de México, aquí el Zócalo se llenó con la clase de box más grande del mundo. Así lo vamos a seguir haciendo. Vamos a fortalecer semilleros deportivos y el apoyo a deportistas de alto rendimiento.

República lectora y cultural

Ampliaremos los semilleros creativos para la construcción de la paz, algunas de las universidades que haremos estarán dedicadas a las artes. Generaremos las condiciones para que los artistas de México puedan desarrollar su actividad y reciban una remuneración justa por su trabajo con seguridad social. Promoveremos el acceso a la cultura en todos los ámbitos, la cultura también es un derecho. Seguiremos impulsando el reconocimiento de la grandeza cultural de México, la recuperación de la memoria histórica, apoyando el rescate y el cuidado del patrimonio nacional. Haremos, espero que Paco Taibo se quede en el Fondo de Cultura, una república de lectores, promoviendo círculos de lectura en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, en el laboral, redes de librerías, bibliotecas populares, ferias del libro, así como la producción de libros a bajo costo y bibliotecas digitales de libre acceso.

Vamos con república sana

Desde su nacimiento, todas y todos los mexicanos estarán afiliados al Servicio Público de Salud para el Bienestar, el cual le garantizará acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicamentos gratuitos, para hacer efectivo el Derecho Constitucional a la Salud. El presidente nos va a dejar muy avanzado el camino y nosotros lo vamos a consolidar. Vamos a apoyar al IMSS, al ISSSTE y vamos a consolidar el IMSS Bienestar. Para mejorar la atención y el abasto de medicamentos, vamos a meter la ciencia y la tecnología. Vamos a digitalizar todo el proceso logístico. Impulsaremos, para las madres embarazadas y los primeros 1000 días de vida, un programa especial, ayudará a prevenir enfermedades crónico degenerativas y a atender de manera temprana otros problemas. Vamos a desarrollar un programa territorial de prevención primaria a la salud. Vamos a hacer de México un México activo, un México sano. Vamos a dejar atrás la diabetes, la hipertensión. Vamos a hacer este programa preventivo y lo vamos a llamar Salud, Casa por Casa. Vamos a construir consultorios familiares en los 154 municipios que aún no cuentan con ello. Vamos a reducir la saturación de clínicas, hospitales, completando el rescate de la infraestructura abandonada en el periodo neoliberal y contratando al personal necesario. Ampliaremos los programas y campañas destinadas a prevenir las adicciones, en particular de las drogas químicas; prohibiremos el comercio de vapeadores. Implementaremos también, un Programa Nacional de Salud Mental para el bienestar, dirigido a jóvenes, a personas de la tercera edad y a personas víctimas de violencia.

Ahora vamos con otro derecho del pueblo de México república con vivienda

Impulsaremos la reforma legal presentada por el presidente para que el Infonavit pueda construir viviendas accesibles y cercanas al lugar de trabajo, no como las viviendas que construyeron en el pasado que están abandonadas.Generaremos también los fondos para desarrollar vivienda social para los no derechohabientes. La meta sexenal será construir 500 mil viviendas y con ello crearemos más de un millón de empleos. Vamos a hacer un programa masivo de escrituración de vivienda con las entidades federativas. Y a fortalecer el programa de mejoramiento urbano en colonias marginadas de las principales ciudades del país.

Vamos ahora con república de y para las mujeres

Enviaremos una propuesta al Congreso para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas y el derecho que tenemos a una vida libre de violencias, así como reformas legales para garantizar gabinetes paritarios por siempre, la erradicación de la brecha salarial y otras medidas igualitarias. Con el objetivo de atender a las mujeres víctimas de la violencia y disminuir los feminicidios, crearemos como lo hicimos en la ciudad el Programa SOS Mujeres, que incluye un número de atención nacional vinculado con el 911; la obligatoriedad de abogadas mujeres en Ministerios Públicos. Se enviará al congreso iniciativas para garantizar refugios, pero sobre todos para que los agresores se salgan de casa y las mujeres permanezcan en el hogar con sus hijos. Vamos a promover también la creación de fiscalías especializadas de feminicidios y la obligatoriedad de que cada muerte de una mujer sea investigada como feminicidio, nunca más lo que ocurrió en Morelos. Garantizaremos el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida especialmente, lo que se refiere a salud sexual y reproductiva. Más de 150 mil mujeres tendrán apoyo para ser reconocidas como garantes de derechos agrarios. Vamos a crear centros públicos de educación inicial para la primera infancia, y vamos a dar prioridad a las hijas y los hijos de las jornaleras agrícolas y a las trabajadoras de la maquila en el norte del país. A través del DIF promoveremos un Sistema Nacional de Cuidados que apoye a las mujeres a compartir la carga y el tiempo que dedicamos a cuidar a los hijos. ¿Ya se cansaron?

Vamos ahora con república con trabajo y salario justo

Seguiremos aumentando el salario mínimo, en acuerdo con el sector empresarial. Los vamos a convencer de que el salario mínimo deba llegar a 2.5 canastas básicas diarias. Eso significa un aumento nominal los siguientes años de cerca del 11% anual. Vamos a apoyar la iniciativa presidencial que recupera pensiones justas, se va a echar para atrás la reforma a las pensiones del periodo neoliberal, de Zedillo y de algunos que no queremos recordar. Esta también es una propuesta del Presidente de la República. El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como los policías, efectivos de la Guardia Nacional, soldados, marinos, médicos, enfermeros, enfermeras, no será menor a lo que perciben, en promedio, los trabajadores inscritos al Seguro Social. Promoveremos, porque hoy este oficio en las ciudades de México se ha creado, hay mucha gente que trabaja en ello, con un trabajo muy pauperizado, por ello, vamos a promover la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas que hoy son contratados fuera de la ley. ¿Ya se cansaron?

Vamos por una república rural justa y soberana

La soberanía alimentaria será, igual que ahora, el eje rector de nuestra política para el campo. Garantizaremos la autosuficiencia del maíz blanco libre de transgénicos. ¡Sin maíz… no hay país! Se mantendrán los programas Sembrando Vida; Producción para el Bienestar; precios de garantía y fertilizantes gratuitos para pequeños productores. Pero vamos a establecer un programa especial para los jornaleros agrícolas, que son los más pobres del país. Para ellas y ellos, sus hijas e hijos, debe haber seguridad social, laboral, nutrición, salud y educación. Vamos a producir más alimentos para el consumo nacional. Poniendo principal atención en lo que comemos las y los mexicanos: maíz, frijol, leche, arroz y trigo. Aplicaremos una estrategia que dé preferencia a los pequeños productores, con cinco lineamientos: tecnificación de riego, precios justos y acceso a mercados, financiamiento a pequeños y medianos productores del campo, la pesca y la acuacultura, y la promoción de la agroecología. Vamos ahora con república soberana con energía sustentable Pemex y la CFE, por ahí vi a trabajadores petroleros, seguirán fortaleciéndose como empresas públicas estratégicas en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional. Quedaron atrás los tiempos de las privatizaciones. ¡Eso ya no! Promoveremos la puesta en marcha de la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes. La Comisión Federal de Electricidad garantizará y fortalecerá la capacidad de transmisión y distribución de energía y mantendrá su participación en la generación eléctrica, que hoy, gracias a la compra de las plantas de Iberdrola que hizo el presidente, es del 54%. Vamos a impulsionar latransición energética. Las energías renovables, la eficiencia energética serán una característica de nuestro gobierno, con ello, vamos a construir plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, hidrógeno verde, la promoción de paneles y calentadores solares en techos de las viviendas y comercios. Eso ayuda además a bajar el costo de la luz y del gas, y al mismo tiempo haremos de México un ejemplo mundial en el concierto de las naciones frente al cambio climático global.

Vamos con república próspera y conectada

Se mantendrá la zona libre en los 3 mil 180 kilómetros en la frontera con Estados Unidos con todos sus incentivos; Vamos a fortalecerla coordinación con Estados Unidos, como se ha hecho ahora para ampliar, mejorar y agilizar los cruces fronterizos. Consolidaremos los proyectos estratégicos del presidente, no se nos van a olvidar. Vamos a consolidar el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, la modernización de las refinerías y otros que nos va a dejar el presidente para su consolidación. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas privatizadas por los gobierno neoliberales:

Tren AIFA-Pachuca

Tren México - Querétaro - León - Aguascalientes

Tren México-Querétaro-Guadalajara

Tren Manzanillo - Colima - Guadalajara - Irapuato

Tren Tepic-Mazatlán-Nogales

Tren México - San Luis Potosí - Monterrey - Nuevo Laredo

Tren México - Puebla - Veracruz

Tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez

5. Invertiremos en la modernización de al menos tres mil kilómetros de caminos rurales y ampliaremos el programa de caminos artesanales.

6. Aquí voy a decir algunas carreteras que vamos a terminar, ampliar y hacer nuevas,a ver si se reconocen.

Baja California y Baja California Sur: Vamos a ampliar la carretera costera de Los Cabos a Tijuana.

Sinaloa-Chihuahua: Vamos a construir la carretera Mochis-Choix-Cuauhtémoc-Chihuahua.

Sonora-Chihuahua: Ampliar la carretera de Guaymas-Hermosillo-Moctezuma-Nuevo Casas Grandes-Ciudad Juárez.

San Luis Potosí-Coahuila: Terminar la ampliación de la carretera San Luis-Saltillo-Monclova-Piedras Negras.

Este para los guerrerenses que andan por aquí: vamos a terminar y a ampliar la carretera Toluca-Tejupilco-Coyuca de Catalan-La Unión-Zihuatanejo

Para Morelos, Puebla y Guerrero, vamos a ampliar la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia

Oaxaca y Guerrero: Ampliación de la carretera de Salina Cruz a Zihuatanejo por la costa.

Nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para construir la carretera Oaxaca-Tuxtepec

Veracruz-Tamaulipas. Ampliar la carretera Tuxpan-Tantoyuca-Pánuco-Tampico.

Hidalgo-San Luis Potosí: Pachuca-Huejutla-Tamazunchale.

Vamos a ampliar la carretera aquí con el próximo gobernador de Puebla al sureste de méxico.

En Chiapas vamos a terminar la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Frontera Comalapa

Y en Tabasco-Campeche, la carreter a Escárcega-Macuspana-Villahermosa-Ciudad del Carmen-Macultepec

7. Vamos a convertir a México en una potencia portuaria. Ahí les van los puertos. Algunos son ampliaciones. Eso como en el caso de Coatzacoalcos y Salina Cruz, hay apoyo también de la iniciativa privada.

Salina Cruz

Puerto Chiapas

Ensenada

Guaymas

Mazatlán

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Coatzacoalcos

Progreso

Seybaplaya

Campeche

Veracruz

Altamira

8. No vamos a dejar a Mexicana de Aviación. Ya estamos incluso revisando cuándo van a llegar los próximos aviones porque vamos a adquirir aviones para Mexicana y nuevas rutas. Mexicana, la línea aérea del pueblo de México.

9. Vamos a ampliar también diversos aeropuertos, vamos a terminar Tamuín, Tepic, Torreón, Lázaro Cárdenas, Puerto Escondido. Se fortalecerá la conectividad al AIFA y va a haber una mejora integral del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Ya se cansaron?

10. Vamos a apoyar a las principales ciudades de México con sistemas eléctricos de transporte, aquí en la Ciudad nos quedaron pendientes tres cablebuses que los vamos a hacer con la próxima jefa de Gobierno, con Clara Brugada.

11. Daremos continuidad también al programa de Internet para Todos. Y miren nada más, v a decir cuántas cosas, ¿sí alcanza? Ya lo revisamos, ya hicimos los números.

12. Vamos a poner en órbita un satélite mexicano que va a contribuir a las comunicaciones.

13. Somos partidarios también de aprovechar la posición estratégica que nos brinda el tratado comercial con América del Norte para dar impulso a la inversión privada, extranjera, nacional por el llamado fenómeno de relocalización de empresas. Vamos a hacer polos de desarrollo, pero no queremos que vengan las empresas con bajos salarios para las mexicanas y mexicanos. La relocalización será con buenos salarios para las mexicanas y los mexicanos, con derechos laborales, con vivienda. Nos va a ayudar al desarrollo nacional.

14. Y para ello, además de fortalecer los 12 parques industriales del sureste, vamos a desarrollar otros 10 Polos del desarrollo para el Bienestar en el país.

15. Vamos también a consolidar el Plan Sonora. El Presidente lo inició y lo vamos a consolidar.

16. Y vamos a establecer un plan especial para Campeche. Tiene mucha agua Campeche, por ello, lo vamos a hacer un centro de producción de arroz y de leche y desarrollo de la infraestructura.

17. Y este, a mí me da mucha ilusión y emoción, porque vamos a impulsar el Plan Río Balsas - Pacífico Sur, para Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, las comunidades más pobres del país. Que ya han sido de la pobreza con Sembrando Vida pero aún falta por desarrollar. Ahí hizo el General Lázaro Cárdenas del Río, la Comisión del Balsas. A ese plan lo vamos a llamar, Plan del General Lázaro Cárdenas del Río.

18. Ya lo dije. ¿Ya se cansaron? Vamos a dar más apoyo a los campesinos, por supuesto.

Vamos con REPÚBLICA QUE PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE Y SUS RECURSOS NATURALES

Vamos a proteger y a reforestar bosques, cuerpos de agua. Ya estamos diseñando el programa de la limpia de ríos en las cuencas más contaminadas del país. No se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto. Se evaluará aquellas que tienen concesión siempre que haya reconocimiento de la población y no tengan impactos ambientales. No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking. Vamos a acelerar la electromovilidad. Atenderemos integralmente junto con los estados, la contaminación atmosférica particularmente hoy en Monterrey y en Guadalajara. Como lo hicimos en la Ciudad de México, construiremos al menos 10 plantas de reciclaje de basura en las principales ciudades del país. Ya vamos, ya vamos.

REPÚBLICA CON DERECHO AL AGUA

El acceso al agua para consumo humano será una prioridad de nuestro gobierno. Para ello estamos elaborando el Plan Nacional Hídrico, pero vamos a impulsar cambios en la Ley de Aguas, con una visión integral. Quedan en esa leyresabios de los cambios que se hicieron en el periodo neiliberal con Salinas de Gortari. Por ello, vamos a revisar de acuerdo a su verdadero uso las concesiones, que se regule y eviten los abusos en la transferencia de títulos a terceros. Todos los usuarios del agua deben poner por encima del interés particular, el interés de la nación y de la gente. Vamos a promover la tecnificación del riego agrícola, el tratamiento del uso del agua para industria y para riego, y vamos a hacer una serie de obras estratégicas para el abasto de agua. En particular, ya tenemos un proyecto con Clara Brugada para la zona Metropolitana del Valle de México.

Ya vamos por los últimos ocho.

REPÚBLICA SEGURA Y CON JUSTICIA

Vamos a profundizar la estrategia de seguridad y los logros alcanzados. Porque hay logros. Cuando fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en tan solo cuatro años redujimos a la mitad los homicidios y en 60% los delitos de alto impacto. La estrategia que promoveremos será la de atender las causas, consolidar la Guardia Nacional y su coordinación con policías estatales. Vamos fortalecer la inteligencia y la investigación y el trabajo conjunto para reducir la impunidad. No es una cuestión mano dura, de guerras o de autoritarismos, que no se olvide que los homicidios se incrementaron con la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Es el único que está demostrado que su secretario de Seguridad estaba vinculado con el narcotráfico, García Luna que hoy está preso en los Estados Unidos. El gabinete de seguridad seguirá reuniéndose muy temprano en la mañana y miren, ya me han criticado por esto, pero estoy convencida: vamos a invitar al fiscal General de la República a que participe en las reuniones del Gabinete de Seguridad. Va a tener autonomía, pero la autonomía no está peleada con la coordinación, así lo hicimos en la Ciudad de México con Ernestina Godoy y con Omar García Harfuch y nos dio muchos resultados en la ciudad. La construcción de la paz, es una responsabilidad de todos los poderes y eso solo se logra limpiando de corrupción y con coordinación. La atención a las causas es fundamental, es la medida más efectiva y de más largo plazo, así que además de Jóvenes construyendo el futuro vamos a sacar a los jóvenes de la delincuencia como lo hicimos en la Ciudad de México con dos programas: Jóvenes unen al Barrio y Reconectando con la paz. Vamos a fortalecer la Guardia Nacional. Vamos a ampliar sus capacidades para la vigilancia de carreteras y su facultad para operar como primeros respondientes. Vamos a promover cambios en la ley con objeto de establecer articulación, coordinación entre la Guardia Nacional y las fiscalías para poder disminuir drásticamente la impunidad. Ya lo hicimos en la ciudad. El presidente ha avanzado mucho, pero vamos a tomar de ahí y vamos a avanzar todavía más en la seguridad del país. Sabemos cómo hacerlo. Apoyamos la iniciativa de ley para que la extorsión sea delito grave. Mediante la coordinación entre autoridades de distintos niveles vamos a continuar y a darle seguimiento a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de construir la paz y un verdadero Estado de derecho que deje de proteger intereses de una minoría y tutele verdaderamente los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como el interés supremo del pueblo y de la nación. Por ello apoyamos la medida de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México. Vamos a apoyar también la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, así viene en la reforma del presidente y un Órgano de Administración Judicial. ¿Saben para qué es eso? Para que realmente se sancione a los jueces corruptos, no como ahora. Y vamos a fortalecer las defensorías públicas para el acceso a la justicia del que menos tiene.

¿Saben cómo vamos a lograr todo esto? Austeridad republicana, digitalizar el gobierno y cero corrupción.

Amigas y amigos.

La transformación pacífica y democrática que hemos alcanzado, es una verdadera hazaña. Es un cambio verdadero sustentado en principios de honestidad, amor al pueblo y amor a la patria y fíjense bien, contrario a lo que piensan muchos, se ha logrado con diálogo, con el debate profundo de las ideas y proyectos y con la participación de todos los sectores. Gracias a eso, a partir de diciembre del 2018, inició el renacimiento de México. Esta hazaña muestra que somos un gran país, pero sobre todo tenemos un pueblo extraordinario.

Tengo más que claro, que soy parte de un movimiento social que viene de lejos. Tengo claro que soy parte de ustedes. Que no llegué aquí sola y que el triunfo del 2 de junio, porque vamos a ganar el 2 de junio, es el triunfo del pueblo de México. Tengo claro que nos tocará, juntos y juntas guardar el legado de un hombre que está hoy en Palacio Nacional, que ha cambiado para bien la historia de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad, y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga. A ese hombre, Andrés Manuel López Obrador, le decimos vamos a cuidar su legado y sepa, Presidente, que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México, estaremos haciendo historia.

Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el Humanismo Mexicano, que nuestra Nación y nuestro pueblo son grandiosos y tengo claro que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia.

Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo, tengo claro que el segundo piso de la Transformación, lo vamos a construir juntas y juntos.

Este año, 2024, será el aniversario de los 200 años de la República con el primer presidente de México Guadalupe Victoria, y a 200 años nos va a corresponder ser la primera mujer presidenta de México. Tengo claro que no llego yo, llegamos todas, llegamos con nuestras ancestras y con nuestras hijas, tengo claro que me va a corresponder luchar también por las mujeres de México.

Como lo dije en mi registro, hoy con sinceridad les digo, amo a mi patria y amo a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor, no con odio. No les voy a traicionar, voy a estar a la altura de las circunstancias, y vamos a seguir haciendo de México, el mejor país del mundo.

Vengo a comprometerme con ustedes y a decirle al pueblo de México en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, que protesto ante ustedes no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México ni la dignidad de la República.

Les pregunto, ¿vamos juntos y juntas?

¿Vamos a organizarnos para ganar la elección? ¿Vamos a ganar el plan C?

¿Vamos a seguir haciendo historia?

¡Somos pueblo, con el pueblo y para el pueblo! ¡Vamos pueblo! Esta es la hora de seguir conquistando la esperanza y el porvenir.

Qué viva el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Qué viva la Cuarta Transformación

Qué viva México, qué viva México, qué viva México.

