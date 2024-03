Desde Lagos de Moreno, Jalisco arrancó su campaña de Jorge Álvarez Máynez, acompañado de Dante Delgado, Laura Ballesteros, Pablo Lemus, candidato por la gubernatura de Jalisco; Tecutli Gómez y Juan Zepeda.

Durante su discurso criticó a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, las acusó de actos anticiapados de campaña.

"Las candidatas de la vieja política. Una lleva años robándose el dinero de la Ciudad de México para hacer campaña ilegal. La otra le quiso copiar empezó 5 meses antes. Por eso los estados que gobiernan están hundidos", dijo el emecista.

Álvarez Máynez contó que uno de sus primos fue asesinado en Zacatecas y otra prima en Torreón. "Conozco ese dolor", dijo. y aseguró que la inseguridad no se acaba con una "carcelota”, haciendo alusión al discurso de Gálvez quien aseguró que en caso de ganar la presidencia creará una cárcel de máxima seguridad.

“El peor de los horrores que vive México es el tema de la violencia, de la impunidad, de la inseguridad. Al gobierno federal se le ha olvidado Jalisco y se le han olvidado muchos estados de la República mexicana.

“(…) A cualquiera que haya sido víctima de esta estrategia fallida de seguridad, los voy a defender como si fueran mi familia. Voy a ver de frente a este problema y asumo la responsabilidad de, en seis años, iniciar la pacificación de México, la construcción de justicia y acabar con la impunidad”, prometió el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC).

Dichas declaraciones fueron respuesta ante el reclamo de familiares de personas desaparecidas que asistieron al evento para exigir a Tecutli Gómez, edil de la localidad y a Pablo Lemus, candidato a la gubernatura del estado, que frenen la crisis de inseguridad que en los últimos meses se acentuó en los Altos de Jalisco.

Álvarez Máynez aseguró a sus simpatizantes que recuperar la seguridad del país no se quedará solo en “promesas electoreras” para ganar votos a su favor en las urnas, como lo hace el PRIAN y Morena, sino que es un compromiso que construirá con la dignificación de las condiciones laborales de policías y fuerzas armadas.

“El problema de la seguridad no se arregla con una carcelota, eso solo lo puede plantear quien está pensando en votos y no en serio. Quien es capaz de prometer cualquier cosa para intentar ganar una elección, pero que no sabe y no entiende como se debe de gobernar este país, pero sobretodo no nos lo pueden prometer partidos como el PAN y el PRI que empezaron esta tragedia, que empezaron la guerra, la militarización y el modelo que nos ha llevado a donde estamos.

“Mucha gente votó por Morena hace seis años porque pensaron que iban a cambiar la estrategia y la profundizaron, y eso no es culpa de nuestras fuerzas armadas, a ellos no les tocaba resolver el problema de la seguridad pública y aun sin protección legal, sin mando constitucional y sin certeza han dado la cara por nosotros”, explicó el candidato por la presidencia de México más joven en casi un siglo.

El gran ausente del evento fue Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, a quien Jorge Álvarez Máynez agradeció por ser pilar en su formación política y atribuyó la creación de programas sociales mucho antes que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Además de resolver la crisis de inseguridad, el zacatecano prometió atender a los familiares de víctimas de desaparición; procurar el bienestar integral de los niños y niñas de todo el país; poner atención a la violencia de género y preservar los programas sociales implementados en este sexenio.

bmc