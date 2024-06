Metepec, Méx.-Ante el reclamo de padres de familia de la Estancia Infantil Elisa Estrada Hernández, perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), de maltratar a los niños que acuden a ese inmueble, según se difundió en un video por redes sociales, la dependencia mexiquense cesó de sus funciones a la maestra y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación por los hechos.

En las imágenes se observa que la mentora toma a una niña que estaba jugando en el suelo del gorro de su sudadera y la levanta para sentarla en el interior de las instalaciones.

Luego se ve que va por otro niño que se encuentra del otro lado, lo toma del gorro de su chamarra y también lo levanta de forma brusca para acomodarlo bien en el lugar donde están otros pequeños. Lo mismo hace con otro menor de edad, a quien toma de la parte del cuello de su chamarra para acomodarlo en el piso donde está sentado.

Al saber de la existencia del video varios padres de familia acudieron a la estancia para reclamar el comportamiento de la maestra, identificada como Martha.

“Desafortunadamente estamos pasando una situación con una pseudomaestra, porque ni maestra es merecedora de llamarle, donde en el video se puede apreciar que está agrediendo físicamente a unos niños, a uno bebés, en el video aparece mi hija y realmente es una situación muy indignante y se ve que es una persona muy defendida no sé si por la directora o por el sindicato porque es una persona sindicalizada, no sabemos qué está haciendo aquí esa señora porque tiene 42 años en servicio y no es una persona que a su edad deba estar aquí”, dijo Isaac, uno de los padres de familia.

“Nosotros hicimos un pliego petitorio para que nos resuelvan la situación porque los niños no se pueden comunicar porque son muy chiquitos y es un tema muy delicado. Una de las maestras se metió a la junta y desmintió a la directora porque dijo que no sabía lo que había ocurrido, pero sí estaba enterada y la maestra se lo dijo en su cara a la directora”, comentó Efrén, otro de los padres de familia.

El DIFEM informó que atendió la denuncia ciudadana relacionada con un video donde se observan posibles hechos en perjuicio de niñas y niños de la Estancia Infantil “Elisa Estrada” ubicada en el municipio de Metepec y la servidora pública señalada fue cesada de sus funciones.

Confirmó que hoy se realizó una reunión presencial con los padres de familia para escuchar sus inquietudes y dar a conocer las acciones que realizará el DIFEM al respecto.

La directora del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, dijo que la administración reprueba cualquier acto de alguna servidora pública que pueda dañar la integridad de los niños.

Al detectar el caso vía redes sociales y posteriormente a través de reporte telefónico, el área Jurídica del DIFEM se puso en contacto con los padres de los niños del inmueble para su pronta atención.

La dependencia estatal señaló que se inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de manera inmediata la servidora pública fue cesada de sus funciones para iniciar las investigaciones correspondientes.

