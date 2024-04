Tepotzotlán, Mex.- Una intensa lluvia ocurre en la cabecera municipal, provocando que la gente que cruza por la plaza de la Cruz comience a correr para resguardarse y no mojarse.

Hay algunos que sí salieron con sombrilla y otros improvisando con bolsas de plástico se tapan, mientras que la fuerza del agua ya derribó lonas y obligó a restauranteros de la zona a bajar cortinas de plástico para evitar que el agua moje a los comensales.

Una pareja optó por no correr, no taparse y solo caminar por toda la plaza, terminando empapados y señalando “pues ya no nos quedó de otra, ya estamos mojados. ¿Qué más da?.

Video Arturo Contreras I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/CroXyl2H9P — El Universal (@El_Universal_Mx) April 19, 2024

También en Cuautitlán Izcalli se registra precipitación pluvial, en las colonias Cofradía 1, 2, 3 y 4, Ex Hacienda San Miguel, Claustros de San Miguel y Valle de la Hacienda.

