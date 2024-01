Ecatepec, Méx.— Por presentar documentos falsos, números de serie alterados, portación de sustancias prohibidas, conducir unidades con reporte de robo y alteración al orden público, en este municipio se han detenido a más de 600 personas a través del operativo Seguridad sobre ruedas.

Brenda Hernández Denisse, coordinadora del Agrupamiento Femenil de Tránsito, explicó a EL UNIVERSAL que el objetivo de realizar este dispositivo es detectar unidades robadas y generar conciencia sobre el uso de equipo de protección, sumando 39 semanas ininterrumpidas desde su implementación, en abril de 2023.

El operativo se hace de manera fundamentada, aseguró, revisando la documentación entre licencia de conducir, tarjeta de circulación, placas, seguro de daños a terceros y portación de casco de seguridad de los tripulantes. Además, para detectar unidades con reporte de robo, inspeccionan los medios de identificación, es decir, el número de serie de la motocicleta y en plataforma también ingresan los datos.

La infracción más constate es la falta de placas, dijo, por lo que son trasladados al corralón y les levantan la multa que asciende a mil 604 pesos que deben pagar en la Tesorería Municipal.

Los filtros se hacen en avenidas grandes para que los policías municipales se dispersen y marquen el alto a los motociclistas. Y en caso de que incurran en una falta, son multados por alguna de las 25 mujeres adscritas a Tránsito.

Otra de las razones por las que se realiza Seguridad sobre ruedas es debido a que la mayoría de los casos de atracos a transeúntes son perpetrados por sujetos en motocicleta, muchas de ellas robadas, quienes aprovechan la velocidad y agilidad que les permite este tipo de vehículos para escapar.

Bryan, un repartidor de aplicación que fue inspeccionado en el operativo realizado en el conocido Puente de Fierro, sostuvo que son buenos y malos, pues ayuda a detectar a los ladrones, pero también se presta a actos de corrupción. “En esta semana me han parado más de tres veces y me han quitado dinero que porque necesitan un chesco. Estoy en regla, pero aprovechan que porque están bajo el sol, yo estoy bien, al corriente y estoy trabajando y no se me hace justo”, declaró.

La funcionaria lamentó que existan conductores que se ponen agresivos o que intentan librar la verificación de documentos argumentando ser abogados; sin embargo, puntualizó que cada dispositivo se fundamenta, y a pesar de las molestias que puede generar, seguirán realizándolo.

Agregó que únicamente las mujeres de la división de Tránsito están facultadas para infraccionar mediante los dispositivos electrónicos. Además, cuentan con 70% de descuento para pagarla en el primer día, los 15 días siguientes 50%, y posterior a ese periodo la multa se debe pagar completa.