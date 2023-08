Coacalco, Méx.-Dirigentes de rutas de transporte público del Valle de México denunciaron que las extorsiones contra el gremio se han incrementado y en los últimos meses estiman que ha sido quemadas o dañadas aproximadamente 2 mil unidades por supuestos miembros de la delincuencia organizada, lo que le ha costado la vida a varios de los operadores que se han opuesto a pagar “renta”.

Advirtieron que a partir del próximo lunes crearán grupos de autodefensa para protegerse y enfrentar a los extorsionadores, así como a los ladrones porque ya están hartos de ser presa de las organizaciones criminales y de que las autoridades de los tres niveles de gobierno no intervenga.

“No queremos que nos estén asaltando más"

“No queremos que nos estén asaltando más, ya nos cansamos y si el gobierno no lo va a hacer lo vamos a hacer nosotros y si nosotros vamos a estar parando y haciendo operativos le pedimos a la ciudadanía una disculpa, que si ven camionetas que digan autodefensas de transporte, somos nosotros, no son los malos, somos nosotros y vamos a revisar todas las camionetas y ay de aquel que agarremos porque así como nos queman una camioneta, yo no lo voy a decir por mis compañeros, pues qué vamos a hacer, una por una nos queman, porque estamos hartos, estamos cansados”, expresó uno de los líderes del transporte concesionado.

Los miembros de las diferentes rutas realizaron una conferencia de prensa frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Coacalco.

Ayer una vagoneta de la ruta 44 fue incendiada en Villa de Las Flores por supuestos extorsionadores porque uno de los conductores se negó a pagar su “cuota”.

