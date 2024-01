Toluca, Méx.- Aquí te dejamos un recordatorio de cómo quedarán las multas para el 2024. Aún no se publica el nuevo reglamento de tránsito, pero te recomendamos prepararte y tomar en cuenta los siguientes costos de las infracciones de tránsito.

En el Edomex habrá ajustes a las infracciones y es que los diputados del Congreso estatal aprobaron cuatro nuevas multas de tránsito como parte del Código Financiero y son: 4 mil 149 pesos a los automovilistas que reciban, acomoden, estacionen vehículos en la vía pública que no estén destinadas para ello.

Las otras tres nuevas infracciones de tránsito son reincidir en la multa anterior con 20 UMA (2,074$), además ascenderá a 60 veces el valor del UMA (6,223.4$) por no contar con permiso para circular sin placas y tarjeta de circulación o que estén vencidas y por circular sin una de las placas de circulación.

Serán acreedores a 4 mil 149 pesos o 40 veces el valor diario de la UMA vigente al momento de la misma, por conducir un vehículo sobre una isleta camellón o sus marcas de aproximación, por estacionarse en aceras, camellones, andadores y otras vías reservadas a los peatones, por no hacer alto para ceder el paso a los peatones.

Lee también: Actualizan montos de las multas de tránsito en Edomex

También quien se encuentren en el arroyo de los cruceros o zonas marcadas para su paso, por obstaculizar los pasos destinados para los peatones, por no ceder el paso a las ambulancias, patrullas de policía, vehículos del cuerpo de bomberos, los convoyes militares y el ferrocarril o por seguirlos, detenerse o estacionarse a una distancia que pueda significar riesgo. Asimismo, por recibir, acomodar, estacionar vehículos en la vía pública sin que dichas vías estén destinadas para tal fin.

Será de las 20 a 40 veces el valor diario de la UMA ( 2,074.8 a 4 mil 149 pesos), cuando no usen casco exclusivo para motos y anteojos protectores, tanto el conductor o en su caso, sus acompañantes.

Igualmente por transitar sobre las aceras y áreas reservadas para peatones, por viajar más personas de las autorizadas en la tarjeta de circulación, por llevar carga que dificulte su visibilidad, equilibrio o adecuada operación o constituya un peligro para sí u otros usuarios de la vía pública.

Por transportar a un pasajero entre el conductor y el manubrio, por transportar un menor de edad, cuando este no pueda sujetarse por sí mismo a la motocicleta y, estando correctamente sentado, no pueda colocar adecuada y firmemente los pies en los estribos o posa pies, excepto que cuente con los aditamentos especialmente diseñados para su seguridad, no podrán exceder por cada infracción.

Lee también: Tras incremento en contagios de Covid, ciudadanos de Toluca acuden a vacunarse

La infracción será de 30 hasta 60 veces el UMA (3,100 a 6,223 pesos) para el supuesto de las multas por circular sin ambas placas; no coincidir los números y letras de las placas con la calcomanía y la tarjeta de circulación, por no respetar los carriles, derecho de circulación y de contraflujo o confinado para los vehículos de transporte público, masivo o de alta capacidad, por carecer de permiso para circular sin placas y tarjeta de circulación o esté vencido, por circular sin una de las placas de circulación.

Pagaran 5 mil 187 pesos quienes conduzcan estando bajo el efecto de drogas enervantes o psicotrópicos y por conducir en estado de ebriedad; no podrán exceder por cada infracción 50 veces el valor diario de la UMA, sin que en su conjunto exceda de 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, que aplicará la autoridad competente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rcr