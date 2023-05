Luego de que la jueza Mónica Osorio Palomino del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) dictó la pena máxima de 6 años 2 meses y 10 días y un pago como concepto de reparación del daño de 285 mil pesos, como condena a Roxana Ruiz por el delito de homicidio simple en exceso de legítima defensa, EL UNIVERSAL habló con la joven y su abogado Ángel Carrera.

Esta condena “sin duda se sentaría un mal precedente para las mujeres porque una persona que es violada, que se defiende y defiende su vida, están diciendo (PJEM) que se excedió en su defensa sin considerar que fue víctima primero de una violación. Ella no provocó el hecho. Ella se defendió, estaba sola en su casa y luego ahora digan que debió haber ‘dosificado’ esa defensa. Ahora el Tribunal de Justicia del Estado de México tendría que hacer un protocolo o un manual de cómo debe actuar una mujer después de que es violada”, explicó el abogado.

Roxana con la voz un poco más animada y con rumbo a la conferencia de prensa en Cencos en la Ciudad de México: “estoy nerviosa, mi familia me está dando ánimos, tengo muchas emociones encontradas”.

Comunicado del PJEM revictimiza y criminaliza a Roxana: Abogado

Sobre el comunicado que el PJEM publicó ayer, 18 de mayo argumentando la sentencia de 6 años de cárcel a Roxana, joven que mató a su violador para defenderse, Ángel Carrera expuso que éste revictimiza y criminaliza a la joven.

“Buscan la manera de justificar un fallo que después se dan cuenta que es absolutamente imprudente, por un lado queda acreditado que Roxana fue violada, queda acreditado que su conducta está amparada en una legítima defensa que debe excluir su responsabilidad y justificar un fallo hablando de que se excedió en su fuerza”, dijo el abogado.

Además aclara que “Si usted conociera a Roxana, ella mide un metro 50 centímetros y el grado de fuerza en una confrontación física tiene una desventaja, se enfrentó a un sujeto mayor físicamente”, aclaró el abogado.

“Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”

El abogado también aseguró que la sentencia está violentando el artículo 23 constitucional en el que está asentado que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, debido a que Roxana ya fue juzgada por el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, en agravio de Sinaí “N”.

“Las autoridades hablan de dos momentos: El sujeto con un golpe en la cabeza pierde el conocimiento, ya que perdió el conocimiento Roxana le pone una playera en el cuello y lo asfixia; habla de dos momentos y no es cierto, todo se da en uno solo, en una lucha, en un forcejeo en el que Roxana cae con el sujeto, ignora si se golpea o no, de hecho en la lucha Roxana nunca se percata cuando el sujeto pierde la vida, ella sigue luchando ya de repente el sujeto ya no responde y ella entra en shock".

"Todavía quieren que pague reparación de daño"

Finalmente Roxana aseguró que “al Estado no le importan las víctimas y me condenan a 6 años de cárcel y todavía quieren que dé una reparación de daño a la a la familia del tipo que me violó, quienes me han amenazado a mí, a mi hijo menor de edad, y a mis compañeras”.

“Voy a pelear por mi libertad, porque no es justo que me quieran encerrar por defenderme sabiendo que muchas mujeres no logran seguir con sus proyectos de vida, no logran defenderse y mueren a manos de violadores, asesinos y feminicidas”.

