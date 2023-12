TEXCALTITLÁN, Méx.- "¡Ni gallinas podíamos tener, para obligarnos a comprarles huevos!”, relataron pobladores de Texcapilla quienes el pasado viernes 8 de diciembre hicieron frente con sus machetes a un grupo armado de extorsionadores, donde fallecieron 11 delincuentes entre ellos “El Payaso” jefe de la plaza y tres vecinos de esta comunidad agrícola.

“Yo soy campesina, soy viuda, me quedé con siete hijos y los saqué adelante trabajando”, relató una mujer al frente de un grupo de pobladores de Texcapilla , quienes pese al temor de sufrir represalias, reiteraron que están dispuestos a volver a enfrentar a los delincuentes.

“Aquí sembramos avena, maíz y habas”, pero el grupo armado que llegó desde hace siete años a Texcapilla "nos obligaron a pagarles por cada cosecha".

Además, “nos impusieron que ya no podíamos tener ni 15, ni 20 gallinas, para obligarnos a comprarles el blanquillo”. Por todo querían dinero, “que si siembras avena y obtienes 30 a 40 pacas ve y vendes, pero pagas 10 pesos por paca. A ellos no les importa si ya vendiste o no, ellos quieren el dinero”, relató con ira la mujer.

"No se dio un haba"

Este año “en el campo de las habas, no se dio un haba y él venía que quería el dinero, echando balazos, intimidando a la gente, porque él ya manejaba el pueblo, él ya mandaba” , al referirse al jefe de plaza apodado el “Payaso”, al que pobladores lincharon y enfrentaron con sus machetes, sin importar que los sujetos dispararon metralletas.

“Cuando estuvo aquí el Arcelia, si vino haciendo limpia vino atrapando al violador, al asesino, al ratero ¿pero qué fue lo que dijeron? , queremos guardada a la familia a las 7 de la noche porque al que encontremos en carretera “le damos piso””.

Y entonces “nuestro pesebre amanecía vacío, si había dos o tres reses se las llevaban, si había seis, siete borregas, se las llevaban amarradas y se las cargaban”, dejando a los campesinos sin comida.

“Y si me va a costar la vida, yo vengo a hablar por el pueblo”, enfatizó la mujer. “Yo sé que mañana, van a venir esos cabrones y me van a dar piso, pero con gusto voy a decir lo que siento y lo que es”, afirmó la viuda decidida a npo abandonar sus tierras.

