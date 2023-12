Ante más de seis mil Texcocanos que acudieron al deportivo Silverio Pérez, la Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas refrendó su compromiso de seguir trabajando en equipo por amor a Texcoco, como parte del Segundo Informe de Gobierno de la administración 2022-2024.

En el evento al que acudió en representación de la Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez el Subsecretario de Desarrollo Municipal Cesar Faz Ruelas, el Senador de la República por el Estado de México Higinio Martínez Miranda, la Diputada Federal Karla Almazán Burgos, el Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, el Secretario del Ayuntamiento Jesús Adán Gordo Ramírez, así como los integrantes del cabildo 2019-2021 y 2022-2024, así como presidente municipales de la región, diputados locales y federales del estado de México entre otros.

“Hoy me presento ante ustedes para informar las acciones que hemos realizado este año en nuestro bello municipio, las cuales nos permiten continuar confirmando que en Texcoco se vive bien”, dijo Sandra Luz Falcón, quien se dijo orgullosa de vivir en Texcoco, y además ser presidenta, lo que me ha permitido conocer cada rincón de este hermoso municipio, la riqueza cultural, histórica, gastronómica, musical, artesanal, natural y los vestigios arqueológicos.

Por ello les recordó a los asistentes que el eje principal de trabajo, ha sido la seguridad, “tengo el compromiso con las familias texcocanas de que se sientan plenas y seguras en su andar por nuestras calles. Los mandos policiacos son un puente importante con la ciudadanía, las delegaciones, los consejos de participación ciudadana, lo que se traduce en buenos resultados”.

Reiterando que: “en mi administración continúo con el compromiso de mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad, porque estoy convencida que al igual que todos los texcocanos, ellos y sus familias quieren vivir en un lugar tranquilo y seguro, y sé que el compromiso es mutuo”.

Informó que: “como cada año hemos adquirido uniformes para nuestros policías destinando más de 11 millones de pesos, y antes de que concluya el año les entregaremos chalecos balísticos, lo cual representó una inversión de más de 3 millones de pesos”.

Y en apoyo a la economía de los policías municipales continuamos otorgándoles vales de despensas de manera mensual, lo que equivale anualmente a más de 3 millones y medio de pesos.

Afirmó que los policías cuentan con espacios dignos en el Centro de Mando, equipamiento, unidades y sistemas de comunicación y todo para que el municipio esté vigilado los 365 días del año las 24 horas del día a través del sistema de videovigilancia instalado en el centro de mando, donde llega la señal de las más de 900 cámaras que existen, y que en los próximos días se complementar el sistema de videovigilancia el cual va a cubrir todos los límites del municipio, en ello invertiremos aproximadamente 20 millones de pesos, lo que se complementará con la aplicación alertex, que representa una inversión de medio millón de pesos anualmente que trabaja a la par que la policía de género.

“En este rubro de seguridad quiero reiterarles que Texcoco es y seguirá siendo uno de los municipios más seguros en el estado de México”, puntualizó la presidenta.

Hizo referencia a la dirección que también está alerta las 24 horas del día los 365 días del año, a Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, “este año el personal de esta área recibió uniformes con una inversión de tres millones y medio de pesos.

Además, compramos una ambulancia equipada para cuidados intensivos con un costo de 2 millones de pesos, la cual estará al servicio de los texcocanos en caso de ser necesaria”.

“En Texcoco la cultura se vive, se siente y se escucha bien”, expresó Falcón Venegas al señalar que se continúan llevando a cabo festivales culturales, literarios, exposiciones y musicales, en donde se ha realizado una inversión de casi 5 millones de pesos.

Para ello se cuenta con la Fábrica de artes y oficios mejor conocida como la faro, el Espacio Cultural Carlos Ometochtli (ecco), el Centro Cultural Tezoncalli, como espacios que nos permiten enriquecer y ampliar la oferta cultural entre la población. Esta área ha permitido fomentar la convivencia familiar, realizando eventos en los que todos los integrantes puedan participar, como el tradicional desfile de día de muertos, el festival navideño, el festival del día de reyes, las noches de películas y picnic.

La alcaldesa de Texcoco se dirigió a los adultos mayores: “en nuestras familias, las personas más sabias y amorosos son nuestros adultos mayores, en apoyo a los 48 grupos de la tercera edad y en coordinación con el DIF municipal se realizaron diversas actividades: un baile de danzón donde participaron más de 800 adultos, talleres de manualidades, los dotaron de pants y chamarras deportivas u se les llevó de viaje al puerto de acapulco al que acudieron casi dos mil adultos mayores.

Durante su discurso Sandra Luz Falcón anunció que en los próximos días se llevará a cabo nuevamente el Festival Nezahualcoyotl, “durante seis días estarán presentes diversos artistas de diversos géneros en el deportivo Silverio Pérez.

En obra pública invertimos 11 millones de pesos en la compra de una motoniveladora, una retroexcavadora y una vibrocompactadora, para que nuestros compañeros de obra pública continúen realizando labores de rehabilitación en las calles. la inversión en materia pública ha sido significativa, se han invertido aproximadamente 107 mil millones de pesos entre en pavimentaciones, construcción de plazas cívicas y jardines, remodelación de la torre del reloj, en San Miguel Tlaixpan; construcción de la explanada en Santa Cruz de Arriba en la cabecera municipal: restauración del Chacuaco en la plaza de la cultura, la construcción de un área lúdica en el Jardín comunitario Heberto Castillo y los trabajos de mantenimiento y remodelación en el parque “bajo puente” del acceso a Texcoco, edificaciones urbanas: foro al aire libre en auditorio de la explanada cívica en Santa Catarina del monte; rehabilitaciones del auditorio SUTEYM en la trinidad, rehabilitación de los portales del centro de Texcoco; construcción de núcleos sanitarios en el salón de usos múltiples en la colonia Quinatzin, se inició la construcción del segundo nivel y rehabilitación del CRETEX, en vialidades: se rehabilito con fresado y reencarpetado asfáltico, la calle prolongación de allende en el tramo de san Sebastián, en alumbrado Público la construcción del alumbrado en el estadio municipal “Claudio Suárez”.

“Como les he mencionado, el éxito de todas estas administraciones, es el trabajo en equipo, administración en conjunto con nuestros diputados, federal y local, así como nuestro amigo el senador, hemos gestionado para este municipio la cantidad de 171 mil millones de pesos que nos permitieron realizar obras de gran impacto como: La que actualmente se está llevando a cabo, pero que sin duda va a embellecer más nuestro Texcoco, ya que va a mejorar las calles principales del municipio, son Juárez y Fray Pedro de Gante, en donde también se está rehabilitando el sistema de drenaje, así como: repavimentación de calle río chiquito, que va desde la resurrección a la carretera federal Texcoco – Calpulalpan, reencarpetado de la carretera que comunica Texcoco – Papalotla, la cual recientemente inauguramos los tres niveles de gobierno y que también cuenta con una ciclovía, iniciamos la obra de rehabilitación del edificio del centro del bienestar canino, así como las oficinas del juez conciliador, y las oficinas de la delegación de lomas el cristo, la primera etapa de construcción de unidad deportiva en Nativitas, construcción de drenaje sanitario en san juan Tezontla, rehabilitación de la unidad deportiva en Tlaminca, construcción de drenajes, guarniciones y pavimentaciones de calles en diversas comunidades construcción de parque comunitario en la Trinidad, rehabilitación de unidad deportiva, primera etapa en Texopa, rehabilitación de drenaje sanitario en diferentes calles de Montecillos, rehabilitación integral de diferentes andadores en el ISSSTE.

Sandra Luz Falcón no olvido el sector comercial, sigo creyendo que el modelo texcocano ha funcionado a lo largo de estas últimas administraciones, trabajar bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ha permitido hacer uso eficiente de los recursos, prueba de ello podemos mencionar las obras que han beneficiado a toda la población y que han sido de gran impacto entre las que podemos mencionar: la remodelación del mercado San Antonio y jardín municipal, construcción y rehabilitación de unidades deportivas en todo el municipio (el trinquete, el polideportivo, complejo y escuela de béisbol, canchas de frontón), construcción de espacio , culturales como el ECCO, la FARO, el Tezoncalli, se han construido auditorios, delegaciones, casas de la tercera edad, casas ejidales, construcciones e iluminaciones de caminos de acceso e intercomunitarios en San Miguel Tlaixpan hasta el acceso a Tecuanulco, de santa Catarina a San Pablo xayoc, de San Dieguito Xochimanca a Tlaminca, de periférico a Nativitas, del ISSSTE a Tequexquinahuac, así como embellecimiento y alumbrado de camellones, construcción de la alameda, plaza Bicentenario, y de la cultura, construcción de parques en diferentes comunidades.

La presidenta Texcocana reconoció el trabajo del personal de confianza y sindicalizados, compañeros de las áreas operativas, como son los de parques y jardines, alumbrado, drenaje y agua potable, personal de limpia, mantenimiento, intendencia, quienes a diario realizan sus labores de manera responsable y honrada.

A los titulares de las áreas administrativas agradezco su compromiso, su lealtad, su buen trabajo, sus ganas de servir a la ciudadanía.

A los integrantes de los cabildos 2019-2021 y 2022-2024, por su apoyo para trabajar a favor de las ciudadanas y los ciudadanos de Texcoco.

Reconoció el apoyo de los diputados Karla Almazán, quien desde lo federal vela por los intereses de los texcocanos y Nazario Gutiérrez que en estos cinco años ha ayudado gestionando recursos para obra pública.

Y enfatizó: “y a mi entrañable amigo y dirigente político el senador Higinio Martínez que con su gestión y apoyo colabora a que en este municipio se siga viviendo bien, ¡gracias por su lealtad a los texcocanos!”.

También recordó a la maestra delfina “como le decimos cariñosamente, y que hoy es gobernadora del estado, le agradezco su contribución como presidenta municipal en gobiernos de continuidad, estamos seguros de que hoy desde donde está no nos va abandonar y seguirá caminando de la mano con nosotros, usted conoce los proyectos que pueden abonar a que sigamos viviendo bien”, puntualizó.

Sandra Luz Falcón agradeció a su familia por su apoyo y comprensión, para después reiterar su compromiso para que en Texcoco se siga viendo bien.

En su turno el Senador de la República por el Estado de México Higinio Martínez Miranda hizo un reconocimiento al trabajo en equipo que se ha realizado en los últimos años, y que la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcon Venegas ha sabido trabajar para defender a Texcoco de un crecimiento desordenado, de la inseguridad buscando el bienestar de todos los habitantes de este municipio.

Recordó que han sido 24 años en los que la hoy gobernadora Delfina Gómez han participan, Horacio Duarte hoy Secretario General de Gobierno han contribuido y ahora Sandra Luz Falcón Venegas, la primera presidenta que ha gobernado Texcoco por dos períodos consecutivos, porque ha demostrado trabajo, honestidad y el manejo adecuado de los recursos públicos.

Este es el trabajo que este equipo ha realizado en Texcoco durante 24 años, que ha permitido que en Texcoco se viva bien, expresó el senador Mexiquense.

Lee también: Vinculan a proceso a Alfredo Jalife, detenido tras denuncia de Tatiana Clouthier por difamación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rdmd