Reconstruyen elevador en puente peatonal del Teletón; estuvo inactivo 6 años

TLALNEPANTLA.- El elevador del puente peatonal que comunica al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en la vía Gustavo Baz fue reconstruido y volvió a operar, informó el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado, quien volvió a inaugurar este servicio que beneficiará a cientos de familias que a diario tienen la necesidad de acudir a terapias o consultas.

Durante 6 años dicho elevador dejó de funcionar, lo cual significaba un riesgo para las niñas y niños que son atendidos en el CRIT, al momento de querer cruzar la avenida Gustavo Baz, señalaron autoridades de Tlalnepantla.

Con la aprobación del cabildo en el mes de diciembre del 2023, para la reparación total de dicho elevador, con una donación de 1 millón 100 mil pesos, hoy, mamás y papás tienen una vía segura para llegar al Centro de Rehabilitación, indicó el alcalde.

Acompañado de su esposa María Gómez Martínez, presidenta del DIF, Rodríguez Hurtado mencionó que, “a mí me da mucho gusto estar aquí, en el primer CRIT del país, el cual se inauguró hace 25 años. Este elevador dejó de funcionar durante 6 años, es mucho tiempo, y es donde uno se pregunta, dónde está la sensibilidad de un gobierno humano que sea capaz de coordinarse en una acción que tanto se requiere. Este gobierno tiene la seriedad, la sensibilidad y responsabilidad de no dudar, no dudar que el impuesto que hoy está pagando el contribuyente tenga un buen destino, por eso nuestro compromiso, es Trabajar para Servir”, por lo que se congratuló por iniciar el año “con estas acciones sólidas, hoy refrendamos nuestro compromiso de tener un municipio accesible para todas y todos y que de esta manera, la movilidad y el trabajo que realizamos de forma coordinada pueda brindar a nuestras familias de Tlalnepantla y a nuestros vecinos las mejores atenciones en este Teletón”.

Para evitar el deterioro, el mantenimiento del elevador, así como su operación diaria, correrán a cargo del gobierno municipal, esto, con la intención de brindar una atención integral y comprometida con la sociedad y a favor de quienes más lo necesitan, puntualizó el edil.

El CRIT de Tlalnepantla, ubicado en la colonia San Pedro Barrientos, tiene una capacidad de 2 mil 725 pacientes por año, con atención integral y consultas; el 10.80% son pacientes de del municipio, donde 88 mil 602, niñas, niños y adolescentes han sido atendidos con diversos tipos de discapacidades, indicaron autoridades de Tlalnepantla.

En el evento de inauguración, Rodríguez Hurtado y su esposa convivieron con los pequeños y sus papás, así como con personal del CRIT en la tradicional Rosca de Reyes.

