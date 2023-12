Campeche, Campeche.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a donar en el Teletón 2023 que se llevará a cabo este fin de semana y destacó la labor humana y "atención de primera" que llevan a cabo los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

“Aprovecho para mandar un mensaje a todos los que nos están viendo para que ayuden para que se junten, se reúnan recursos este fin de semana para el Teletón”.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señalo que los menores de familias de escasos recursos que acuden a los CRIT reciben “atención de primera” por parte de especialistas.

Lee también Teletón busca que bailen al mismo tiempo 25 mil personas

“Es muy importante, muy humano, lo que hace el Teletón con sus centros de terapia, de rehabilitación, de niñas, de niños con discapacidad, porque son centros muy ben atendidos con especialistas, y hay mucha gente que no tiene recursos para pagar médicos particulares y van a estos centros y reciben atención de primera y estamos otorgando una becas porque desde el principio, desde el año 2000 cuando fui jefe de Gobierno (de la Ciudad de México) comenzamos a entregar pensiones a niñas, niños con discapacidad, un recurso económicos.

“Pero desde entonces nos dimos cuenta de que eso ayudaba porque hay mucha necesidad en familias pobres con niñas, niños con discapacidad, pero el complemento era la rehabilitación porque hay niñas, niños con discapacidades menores, no graves, que si reciben atención y son rehabilitados pueden recuperarse, en cambio si no se atienden, si no se rehabilitan esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave. Entonces el complemento de la de las becas es el que hay estos centros de rehabilitación”.

El presidente López Obrador destacó que con este programa mantiene con la Fundación Teletón se han beneficiado a más de 20 mil niñas y niños en más de 20 CRIT que hay en todo el país.

Lee también AMLO celebra funcionamiento de centros Teletón en Tlapa y Mazatlán

Recordó que en las últimas dos semanas se inauguraron los CRIT en La Montaña, Guerrero y en Mazatlán, Sinaloa.

























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot