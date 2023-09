Toluca.- Natalia tiene 9 años, es la segunda vacuna contra COVID-19 que recibe y lo hizo sonriente, feliz por la inyección, aunque tomada de la mano de su mamá, por si acaso los nervios la traicionaran. Este miércoles la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) abrió la posibilidad de colocar hasta 2 mil dosis del reactivo en menores de 5 a 11 años hijos de trabajadores universitarios.

“Protejo mi salud para no enfermar, gracias a la vacuna redujeron los contagios de COVID en el mundo y así nos protegemos todos, el mundo está más seguro. Ya no queremos estar de regreso en casa, encerrados”, dijo la menor, que minutos antes tomó con fuerza a su hermanito, quien por primera vez fue vacunado.

La niña comentó que no le gusta mucho el confinamiento, pues ama ir a la escuela, por lo que regresar seguros de que no habrá otra emergencia sanitaria es su mayor anhelo. “Me gusta mucho la escuela, porque me gusta ir con mis amigos y aprender”, por eso invitó a todos para que vayan a vacunarse en cuanto sea posible y revivan otra dosis de seguridad.

“Que estemos protegidos todos y todas, que no se cierren nunca más las escuelas y no tengamos que continuar con tantas medidas de prevención, tan estrictas”.

De acuerdo con Diana Karen Castro Estrada, encargada de salud universitaria, la jornada de vacunación es una colaboración que gestionó la administración central gracias a una relación bien establecida con ISSSTE.

Comentó que no es la primera vez que vacunan al personal, hijos de los trabajadores universitarios o ciudadanos en general, dentro de sus instalaciones, tanto de COVID como de influenza, pues en el ISSSTE, opinó que sin personas bien comprometidas que siempre apoyan a la comunidad universitaria.





“Nos trajeron una cantidad de mil dosis para hoy, probablemente mañana una similar, esta mañana estuvimos lleno, bajo la afluencia cerca de las 12:00 horas, pero es seguro que a la salida de la escuela estemos llenos”, dijo.

La convocatoria dice que es para los hijos de personal universitario quienes deben presentar cartilla, CURP. La vacuna es primera y segunda dosis, para niños de 5 a 11 años que no cuenten con el esquema primario. Así como, Dosis de refuerzo para quienes cuentan con el esquema primario y concluye mañana 7 de septiembre.

Por su parte, Erika Beatriz Garcia Aguirre es trabajadora de la institución, mamá de Natalia, esta mañana llevó a su hija para recibir la segunda dosis de la vacuna, el año pasado le colocaron la primera. Además, pudo llevar por primera vez al más pequeño.

“Es un gran beneficio que nos está otorgando la universidad al poder contar con la vacuna, sobre todo para nuestros hijos y que nuestras autoridades piensen en nuestra familia, es algo de reconocerse”, consideró.

Comentó que en casa ella y su esposo se contagiaron dos veces, afortunadamente mientras ellos pasaron por la enfermedad, sus hijos no; pero los cuadros de COVID parece que regresan y eso mantiene preocupados a la mayoría de los adultos, porque además, el regreso a las aulas es al 100%.

“Siempre se viven tiempos angustiosos y la verdad saber que tienen la vacuna, que no va a pasar nada, es una tranquilidad porque ellos están muy pequeños para pasar por este cuadro tan duro”, comentó.

Beatriz opinó que se aprendió mucho durante la pandemia, especialmente en cuanto a los cuidados para evitar los contagios, pues se siguen aplicando ciertos protocolos importantes, no solo para prevenir el contagio pro COVID sino en cuestión de salud en general.











