NAUCALPAN, Méx.- Muchos de los consumidores de agua potable no pagan este servicio en territorio naucalpense, donde 45% de los usuarios tiene adeudos con el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), cuya operación está en riesgo, reconocieron autoridades municipales.

Por ello a partir de hoy primero de agosto y hasta el 31 de octubre realizarán condonaciones del 100, 70 y 50 por ciento, respectivamente en multas, para que los más de 86 mil 140 usuarios morosos aprovechen y puedan poner en orden su irregular situación ante OAPAS Naucalpan, indicaron voceros.

Naucalpan actualmente cuenta con un padrón de 191 mil 423 usuarios, de los cuales 45 por ciento tienen adeudos, por ello OAPAS impulsa esta campaña para facilitar la regularización de los consumidores subsidiando las multas por el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como la recepción, conducción y tratamiento de los caudales de aguas residuales del ejercicio 2023 y años anteriores, indicaron directivos.

OAPAS busca también recuperar parte de su cartera vencida para estar en posibilidades de solventar costos de energía eléctrica, indispensable para extraer el recurso hídrico mediante bombas de los pozos y poderla distribuir entre los vecinos cuyas redes se encuentran conectadas a éstos.

Si quien consume agua potable no cubre el pago por el servicio de recibirla en su domicilio no se pueden realizar obras para mejorar y mantener las redes de distribución, ya que no sólo es darles mantenimiento, es reemplazar las dañadas o rehabilitarlas, así como ampliarlas para llegar a la población que aún no cuenta con la prestación de agua potable y drenaje o quienes se han visto afectados por los recortes del gobierno federal, puntualizaron autoridades locales.

Esta campaña de condonación de multa está dirigida a los consumidores de uso doméstico y no doméstico, principalmente y el pago se hará en una sola exhibición. Los interesados deberán acudir a las oficinas centrales de OAPAS, ubicadas en Avenida San Luis Tlatilco 19, fraccionamiento Parque Industrial Naucalpan, en un horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y 9:00 a 13:00 horas los días sábados.

Además es importante no desperdiciar el agua para que esta pueda llegar a hogares, escuelas y muchos más lugares, es necesario comenzar por consumir el recurso hídrico de forma responsable y contribuir para que el organismo encargado de distribuirlo cuente con los recursos necesarios para hacerlo.

